Hanoï (VNA) – Les 49es Sommets de l’ASEAN et les réunions connexes, organisés du 14 au 17 novembre à Manille, aux Philippines, se sont achevés avec succès. Avec la participation des dirigeants de tous les pays membres de l’ASEAN et de nombreux pays partenaires importants, ces réunions ont adopté et pris acte de 117 documents, soit le nombre le plus élevé enregistré lors de plusieurs récents sommets de l’ASEAN.



C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, lors d'une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information sur les principaux résultats de ces réunions ainsi que sur les contributions du Vietnam.



Les 49es Sommets de l’ASEAN et les réunions connexes ont obtenu de nombreux résultats importants. Parmi les faits marquants figure la signature de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA), qui ouvre de nouvelles perspectives d’accès aux marchés pour les entreprises et pourrait porter la taille de l’économie numérique de l’ASEAN à 2.000 milliards de dollars d’ici 2030, soit le double des prévisions établies selon le scénario de référence précédent. La mise en œuvre rapide de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN révisé (ATIGA) permettra de simplifier les procédures, de stimuler les échanges intrarégionaux et de renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement régionales.



L’ASEAN et ses partenaires ont également convenu de plusieurs nouveaux programmes de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité non traditionnelle, de l’intelligence artificielle, des sciences et des technologies. Les partenaires ont par ailleurs réaffirmé leur soutien au rôle central de l’ASEAN, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.



S’agissant de la délégation vietnamienne de haut rang, dans le cadre d’un programme de travail particulièrement dense, comprenant près de 40 activités multilatérales et bilatérales, le Premier ministre Le Minh Hung a présenté plusieurs orientations et propositions stratégiques importantes visant à consolider la solidarité, à maintenir la dynamique de développement et à promouvoir une coopération concrète au sein de l’ASEAN ainsi qu’entre l’ASEAN et ses partenaires.



Le Premier ministre a avancé trois orientations stratégiques pour renforcer la coopération au sein de l’ASEAN. Premièrement, créer un environnement de paix et de stabilité. Deuxièmement, promouvoir un développement commun dynamique, innovant et résilient. Troisièmement, valoriser l’identité de l’ASEAN afin de bâtir une Communauté unie et durable.



Il a proposé à l’ASEAN d’élaborer une feuille de route stratégique pour sa coopération avec les partenaires. Celle-ci servirait de base à l’Association pour définir de manière proactive ses priorités et mobiliser des ressources adaptées au potentiel et aux besoins de coopération des différentes parties.



Dans cet esprit, le chef du gouvernement vietnamien a avancé deux initiatives concrètes. La première consiste à établir un Partenariat spatial de l’ASEAN pour le développement et la résilience. La seconde vise à faire de l’ASEAN une région pionnière dans la mise en œuvre de l’initiative de la Décennie internationale de la culture pour le développement durable.



En 2027, en assumant la présidence du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Vietnam œuvrera à renforcer les synergies entre les programmes d’action de l’APEC et de l’ASEAN afin de mobiliser davantage de ressources en faveur des priorités communes, notamment la croissance durable, la sécurité énergétique et la lutte contre le changement climatique. - VNA

source