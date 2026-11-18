Vientiane (VNA) – Le Laos et la Thaïlande se sont fixé pour objectif de porter leurs échanges commerciaux à 12 milliards de dollars d’ici 2027, tout en renforçant leur coopération dans les transports, la logistique, les investissements et les interconnexions énergétiques.

Selon le site d’information économique Lao Xperts, le Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, et son homologue thaïlandais, également ministre de l’Intérieur, Anutin Charnvirakul, se sont entretenus à Manille, aux Philippines, en marge du 49e Sommet de l’ASEAN.

Pour atteindre cet objectif, les deux pays entendent faire avancer trois projets majeurs dans les transports et la logistique : la construction d’un nouveau pont ferroviaire sur le Mékong, reliant la province thaïlandaise de Nong Khai à Vientiane ; l’accélération du projet du 6e pont de l’amitié lao-thaïlandaise, entre les provinces de Salavan (Laos) et d’Ubon Ratchathani (Thaïlande) ; et la mise en place d’une zone de contrôle commune (CCA) aux postes-frontières, éventuellement au niveau du 3e ou du 4e pont de l’amitié.

Dans le domaine énergétique, les deux pays ont convenu de promouvoir le Projet d’intégration électrique Laos-Thaïlande-Malaisie-Singapour (LTMS-PIP), afin de contribuer au développement du réseau électrique de l’ASEAN et de renforcer la sécurité énergétique régionale.

En matière de sécurité, le Premier ministre thaïlandais a proposé de renforcer les patrouilles frontalières, le partage de renseignements et les capacités des forces de l’ordre lao pour lutter contre le trafic de drogues et de précurseurs chimiques. – VNA