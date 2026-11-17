Manille (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a participé le 17 novembre à Manille, aux Philippines, à la réunion du Comité exécutif de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47).



Présidée par le président de la Chambre des représentants des Philippines et président de l’AIPA-47, Faustino G. Dy III, la réunion a permis d’adopter l’ordre du jour, les sujets à examiner par les commissions, la liste des projets de résolution ainsi que diverses questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’AIPA.



Le Comité exécutif a examiné la demande d’adhésion du Parlement du Timor-Leste et décidé de soumettre à l’Assemblée générale un projet de résolution visant à en faire le 11e membre à part entière de l’AIPA. Le Parlement de Singapour, qui assurera la présidence de l’AIPA pour la période 2026-2027, a annoncé que la 48e Assemblée générale se tiendrait du 23 au 27 août 2027 à Singapour.

Panorama de la réunion. Photo: VNA



Les participants ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résolutions de l’AIPA et réaffirmé la volonté de l’organisation d’accompagner les gouvernements dans la concrétisation des engagements de l’ASEAN et la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.



Prenant la parole, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a remercié les Philippines pour leur accueil chaleureux et l’organisation minutieuse de l’événement, ainsi que le secrétaire général et le Secrétariat de l’AIPA pour leur coopération efficace. Il a réaffirmé le plein soutien du Vietnam au thème de l’AIPA-47 - « Parliaments Securing a Peaceful, Prosperous, and People-centred ASEAN » (Les parlements au service d’une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les citoyens), qui reflète les aspirations communes des pays de la région, et exprimé sa confiance dans le succès de cette assemblée générale.



Le même jour, des membres de la délégation parlementaire vietnamienne ont participé au 3e Forum des femmes dirigeantes politiques de l’AIPA (WAIPA) et à la 2e Table ronde des jeunes parlementaires de l’AIPA. -VNA