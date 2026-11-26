Hanoi (VNA) - La 5e Conférence mondiale des Vietnamiens de l’étranger se tiendra du 8 au 10 décembre à Hanoi ainsi que dans plusieurs autres localités du pays, autour du thème «La communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger contribue à renforcer la puissance globale de la nation», a fait savoir jeudi après-midi 26 novembre la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Première conférence mondiale organisée depuis le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et l’adoption de la résolution n°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger, cet événement majeur vise à renforcer les liens avec la diaspora vietnamienne et à mobiliser ses ressources au service de la nouvelle phase de développement du pays, a indiqué la responsable lors d’une rencontre de la Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger avec la presse.

Quelque 1.000 participants sont attendus en présentiel, réunissant des dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam, des représentants des ministères, des collectivités locales, des organisations sociopolitiques, du monde universitaire et des entreprises, ainsi qu’environ 400 membres de la diaspora — intellectuels, experts, scientifiques, entrepreneurs, acteurs culturels et éducatifs, dignitaires religieux et jeunes talents.

Cette conférence interviendra alors que le Vietnam entame une nouvelle phase de développement, qui exige de mobiliser efficacement l’ensemble de ses ressources pour accélérer dans la science, la technologie, l’innovation, la transition numérique et l’intégration internationale. Forte de son savoir-faire, de son poids économique et de ses réseaux mondiaux, la diaspora vietnamienne dispose d’un potentiel considérable pour contribuer de manière croissante et décisive à cet essor, a-t-elle déclaré.

Cette conférence vise à resserrer les liens avec la diaspora pour consolider l’unité nationale, conformément aux orientations du Parti et du Politburo. Elle entend mobiliser les capitaux et l’expertise des Vietnamiens de l’étranger au profit du développement du pays, ciblant en priorité les hautes technologies, l’innovation, la transition numérique, l’économie verte et le commerce. Cette tribune doit également permettre de recueillir les doléances des expatriés afin de lever les obstacles administratifs et d’adapter le cadre législatif pour faciliter leur contribution à l’édification du pays.

À travers cette conférence, il s’agit de réaffirmer que les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie indissociable de la nation vietnamienne, une ressource stratégique majeure et agissent comme des acteurs engagés, contribuant activement à l’édification et au développement du pays », a souligné la vice-ministre des Affaires étrangères.

Riche menu

Au programme de la séance d’ouverture et de la plénière prévues dans l’après-midi du 8 décembre figureront les discours d’orientation des dirigeants du Parti et de l’État, ainsi qu’un rapport central sur les affaires relatives aux Vietnamiens résidant à l’étranger dans la nouvelle période, lié à la mise en œuvre de la résolution n°23-NQ/TW, a-t-elle précisé. Les discussions porteront également sur les moyens de mobiliser les ressources de la diaspora, ainsi que sur ses initiatives pour développer le pays et consolider la grande union nationale.

La conférence s’articulera autour de trois séances thématiques dédiées à la mobilisation de la diaspora vietnamienne. Les débats porteront sur sa contribution à l’économie des données et aux technologies stratégiques, sur son rôle d’«ambassadrice culturelle» pour renforcer l’unité nationale, le soft power et le prestige du pays, ainsi que sur son appui à l’exportation des produits vietnamiens et au maillage avec les entreprises et localités nationales, a-t-elle informé.

La séance de clôture, prévue le 9 décembre dans l’après-midi, dressera le bilan de la conférence et en dévoilera les principaux résultats. Elle sera également consacrée à l’adoption du programme d’action ainsi qu’au lancement d’initiatives, de projets et de réseaux de coopération, tout en fixant les orientations pour le suivi post-conférence, a-t-elle poursuivi.

En marge des séances officielles, la conférence prévoit un vaste programme de rencontres pour la diaspora vietnamienne. Une délégation représentative des Vietnamiens d’outre-mer sera reçue par les hauts dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie ainsi que par les autorités de Hanoi. L’événement favorisera également la mise en relation des experts, intellectuels et entrepreneurs de la diaspora avec les instituts de recherche, universités et entreprises locales, tout en proposant des visites de terrain et des présentations d’avancées scientifiques et technologiques à Hanoi, Hai Phong et Bac Ninh (Nord).

Un volet spécifique sera organisé à Dà Nang par le Comité populaire municipal, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. Ce programme doit mobiliser la diaspora autour des priorités locales, en particulier dans les domaines de l’investissement, du commerce, des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Enfin, le ministère des Affaires étrangères collaborera avec le ministère de la Défense pour organiser la visite des délégués à l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026, prévue en décembre à Hanoi. Cette initiative permettra aux Vietnamiens de l’étranger de découvrir les capacités, les réalisations et les progrès récents de l’industrie nationale de la défense.

Le succès de la conférence ne tient pas seulement aux échanges et discussions, mais surtout à la concrétisation des idées, initiatives et contacts en projets de coopération tangibles. Le suivi et la mise en œuvre des conclusions de la conférence, ainsi que le renforcement des liens entre la diaspora et les autorités, collectivités et entreprises locales, constitueront donc une tâche d’une grande importance, a-t-elle conclu. – VNA