

Hanoï (VNA) – Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu jeudi, 26 novembre, à Hanoï, Alexander Venediktov, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.



Lors de la rencontre, le général Phan Van Giang a souligné que le Vietnam et la Fédération de Russie entretiennent une amitié traditionnelle et un Partenariat stratégique global en plein essor, dont la coopération en matière de défense constitue un pilier stratégique. Réaffirmant l’importance que le ministère vietnamien de la Défense accorde au développement des relations avec le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il s’est dit convaincu que la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité continuera de se consolider et de s’approfondir tant sur le fond que sur la forme, dans l’intérêt des deux peuples ainsi que pour la paix et la stabilité régionales et mondiales.



Saluant les résultats obtenus ces derniers temps dans la coopération de défense entre les deux pays, le ministre vietnamien a mis en avant son efficacité dans de nombreux secteurs, notamment les échanges de délégations à tous les niveaux, la formation et l’entraînement, la coopération entre les différentes armées, armes, agences, unités, académies et écoles militaires, ainsi que la recherche scientifique et technologique dans le cadre du Centre tropical Vietnam – Russie.



Concernant les orientations futures, le général Phan Van Giang a souhaité que les deux parties poursuivent la mise en œuvre des contenus convenus, en mettant l’accent sur la coopération entre les armées, les armes et les organismes relevant des deux ministères de la Défense, ainsi que sur la formation et l’entraînement. Il a également proposé que le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie soutienne et soumette aux autorités compétentes la demande visant à permettre au gouvernement et au ministère russe de la Défense d’augmenter les quotas et d’élargir les spécialités de formation destinées aux cadres de l’Armée populaire du Vietnam.



Pour sa part, Alexander Venediktov a hautement apprécié les relations de coopération entre le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et le ministère vietnamien de la Défense. Exprimant sa satisfaction devant les avancées des relations bilatérales en général et de la coopération en matière de défense et de sécurité en particulier, il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir cette coopération de manière toujours plus efficace.



À cette occasion, le général Phan Van Giang a indiqué que le ministère vietnamien de la Défense salue la participation et la présentation de produits d’une délégation de dirigeants du ministère russe de la Défense, du Service fédéral pour la coopération militaro-technique et d’entreprises russes de défense à la 3e Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en décembre prochain à Hanoï, soulignant que leur présence contribuera de manière importante au succès global de l’événement.- VNA

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