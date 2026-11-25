Hanoï (VNA) - Le 25 novembre après-midi, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé une réunion consacrée à la préparation du projet de Plan d’action du gouvernement pour mettre en œuvre les résolutions et conclusions du Comité central du Parti et de l’Assemblée nationale sur le plan de développement socio-économique pour 2027, en lien avec les missions définies dans les plans d’action relatifs aux résolutions et conclusions du Comité central du Parti et du Bureau politique pour cette même année.

Le Premier ministre a indiqué que le Comité central du Parti avait publié la Conclusion n°106-KL/TW et que l’Assemblée nationale avait adopté des résolutions sur le développement socio-économique et le budget de l’État pour 2027. Cette année est ainsi définie comme une année d’accélération et de percée, destinée à créer les conditions et les ressources nécessaires à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 14e Congrès national du Parti.

Il a souligné que la principale innovation consistait à élaborer les résolutions et programmes d’action du gouvernement selon une approche intégrée, reposant sur « un programme unifié, une liste de missions prioritaires et un mécanisme unique de suivi, d’impulsion et d’évaluation des résultats ».

Il a également insisté sur plusieurs principes : les missions doivent être définies de manière exhaustive, attribuées aux autorités compétentes, conformément à leurs responsabilités, sans chevauchement. Les priorités doivent porter sur les domaines stratégiques et les percées ayant un impact concret sur le développement socio-économique, notamment la croissance, la stabilité macroéconomique, le perfectionnement institutionnel, la mobilisation des ressources, le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Concernant les missions concrètes, Le Minh Hung a demandé d'estimer le montant total des investissements sociaux à mobiliser pour atteindre une croissance à deux chiffres, notamment les investissements publics et privés, les investissements directs et indirects étrangers ainsi que les crédits bancaires. Sur cette base, des responsabilités et des objectifs quantitatifs devront être assignés aux ministères, secteurs, localités et entreprises publiques, qui devront élaborer des scénarios détaillés dans leurs domaines respectifs.

Dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, il a demandé que des résultats et des produits concrets soient obtenus et commercialisés dès 2027 dans plusieurs secteurs essentiels, afin d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'économie, notamment dans l'industrie, la construction, l'agriculture et les services, tout en développant de nouveaux secteurs et sous-secteurs et en renouvelant le modèle de croissance.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'accorder la priorité à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation et au maintien des grands équilibres économiques. Il a appelé à poursuivre l'élaboration des lois et la réforme administrative, à réduire et simplifier les procédures administratives et les conditions d'investissement et d'affaires, à améliorer la qualité de la gouvernance, à développer les bases de données, ainsi qu'à garantir la protection sociale et à promouvoir l'éducation, la culture et la santé, tout en mettant en œuvre les programmes nationaux cibles.

Concernant les missions prioritaires d'ici à la fin de 2026, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs, localités et organismes concernés de poursuivre la mise en œuvre des mesures déjà définies afin d'atteindre les objectifs fixés, notamment en matière de croissance économique, de stabilité macroéconomique et de maîtrise de l'inflation.

Il a particulièrement insisté sur l'accélération des investissements publics, associée à la responsabilité des leaders, la stimulation de la consommation, ainsi que la gestion de la politique monétaire, des taux d'intérêt et des prix des produits essentiels. - VNA