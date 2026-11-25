Hanoï (VNA) – Le Bangladesh souhaite élargir et approfondir sa coopération avec le Vietnam, afin de la rendre plus étendue et plus globale, a déclaré le président bangladais Mirza Fakhrul Islam Alamgir, le 24 novembre.

Il s’exprimait lors d’une cérémonie de remise de lettres de créance de la nouvelle ambassadrice du Vietnam au Bangladesh, Tran Thi Xuan Oanh, à Dacca.

À cette occasion, le président a chargé la diplomate de transmettre ses salutations chaleureuses au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Il s’est également félicité des progrès accomplis dans le développement de l’amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a appelé à redoubler d’efforts pour promouvoir des relations commerciales et des investissements plus équilibrés et mutuellement bénéfiques.

À cet égard, il a souhaité que le Vietnam facilite l’accès de ses marchés aux principaux produits d’exportation bangladais et encouragé les entreprises vietnamiennes à explorer les possibilités d’investissement dans les secteurs porteurs de l’économie du Bangladesh.

Le président bangladais a également exprimé l’espoir que le Vietnam continuerait de jouer un rôle actif au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), notamment en soutenant la candidature du Bangladesh au statut de partenaire de dialogue sectoriel de l’organisation, ainsi que son adhésion au Partenariat économique régional global (RCEP).

Il a enfin assuré que son pays mettrait tout en œuvre pour faciliter l’exercice des fonctions de l’ambassadrice Tran Thi Xuan Oanh.



De son côté, l'ambassadrice a transmis les salutations du secrétaire général et président To Lam, ainsi que celles du peuple vietnamien, au président, au gouvernement et au peuple du Bangladesh.



Elle a exprimé son honneur d'assumer ses fonctions au Bangladesh, un pays dynamique doté d'un grand potentiel, et a félicité le pays pour ses réalisations socio-économiques remarquables.



La diplomate a affirmé que le Vietnam accorde toujours une grande importance à son amitié et à sa coopération avec le Bangladesh, et qu'il souhaite renforcer les liens bilatéraux dans tous les domaines.



Elle s'est engagée à déployer tous les efforts nécessaires pour intensifier davantage cette amitié traditionnelle, ajoutant que la priorité serait donnée à la promotion des liens économiques et commerciaux, à la coopération scientifique et technologique, aux échanges entre les peuples, ainsi qu'à la coordination et au soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux.- VNA