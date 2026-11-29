Hanoï (VNA) – Le Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, et son épouse Alouny Kommasith, ont quitté Hanoï dans la matinée du 29 novembre, achevant avec succès leur visite officielle au Vietnam et leur participation au 12e Sommet de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV-12) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMACMECSECS-11), du 27 au 28 novembre 2026, à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung.



Au cours de sa visite, le Premier ministre Saleumxay Kommasith a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam. Il s’est entretenu avec son homologue vietnamien Le Minh Hung, qui a présidé la cérémonie d’accueil officielle, et a également rencontré le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, ainsi que le membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu.



Félicitant Saleumxay Kommasith pour son élection au poste de Premier ministre par l’Assemblée nationale lao de la 10e législature, les dirigeants vietnamiens ont affirmé que cette première visite officielle au Vietnam en cette qualité revêtait une importance politique majeure pour consolider la confiance politique, concrétiser les engagements et accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays et insuffler un nouvel élan aux relations Vietnam - Laos, afin de les rendre toujours plus profondes, substantielles et efficaces.



De son côté, le Premier ministre Saleumxay Kommasith a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et attentionné ainsi que pour les sentiments particuliers que le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple vietnamiens lui avaient réservés, ainsi qu’à sa délégation. Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple lao accordaient toujours une priorité de premier plan à la préservation et au développement des relations avec le Vietnam.



Les deux parties ont convenu de renforcer leur cohésion stratégique dans tous les domaines, de mettre en œuvre efficacement les accords conclus à haut niveau et de bien préparer les activités de coopération pour 2027. Elles entendent notamment maintenir des échanges réguliers de délégations de haut niveau et à tous les échelons, approfondir leur coopération en matière de défense et de sécurité, assurer la stabilité frontalière et réaliser de nouvelles percées dans la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement. L’objectif est de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars, puis à 10 milliards de dollars dans les temps à venir.



Les deux pays accéléreront par ailleurs la réalisation de projets prioritaires de connectivité dans les infrastructures, les transports et l’énergie.



Les deux parties travailleront également de concert à la bonne organisation de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam - Laos 2027, marquant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération.



Dans un contexte régional et international complexe, les dirigeants des deux pays ont également souligné l’importance de consolider la solidarité, de renforcer la confiance politique et d’approfondir la coopération intégrale entre les deux pays. Ils ont réaffirmé leur détermination à préserver, à cultiver et à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, au service de l’édification et de la défense nationale de chacun des deux pays. – VNA