



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé, dans l’après-midi du 28 novembre à Hanoï, le 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), placé sous le thème « Connecter le CLMV – Valoriser les potentialités – Construire un avenir prospère ». L’événement a réuni le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, le président du Myanmar Min Aung Hlaing, le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn, ainsi que des représentants de partenaires au développement, d’organisations internationales et de grandes entreprises de la région.



Dans son discours d’ouverture, au nom des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, le Premier ministre Lê Minh Hung a chaleureusement souhaité la bienvenue aux dirigeants et aux délégations des pays membres du CLMV ainsi qu’aux invités. Il a souligné que, depuis plus de vingt ans, la coopération CLMV avait contribué à promouvoir l’intégration économique, à faire des quatre pays un pôle de croissance dynamique de la région et à soutenir activement l’édification de la Communauté de l’ASEAN.

Le Premier ministre Lê Minh Hung prononce un discours lors de la session plénière du 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV). Photo : VNA





Face aux profondes mutations de la situation internationale et aux nouvelles exigences du développement, le chef du gouvernement vietnamien a proposé cinq grandes orientations pour guider la coopération CLMV dans la nouvelle période : valoriser les atouts de chaque pays pour en faire une force commune, dans le respect des intérêts de tous les membres ; placer la connectivité au cœur de la coopération ; promouvoir une connectivité stratégique inscrite dans une vision à long terme et garantissant un développement durable ; renforcer l'ouverture, l'intégration proactive et la mobilisation des ressources pour le développement ; enfin, faire des résultats concrets le principal critère d'évaluation de la coopération.



Lors de la session restreinte entre les dirigeants des quatre pays, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la période 2027-2030 devait marquer un tournant qualitatif dans la coopération CLMV, avec pour ambition de faire de cet espace un centre logistique régional et un pôle d'affaires de pointe connecté au monde.



Les dirigeants ont procédé à des échanges francs et ouverts sur le rôle et les orientations stratégiques du mécanisme CLMV, ainsi que sur les mesures permettant de lever les obstacles et de valoriser les complémentarités entre les économies. Ils sont convenus de plusieurs mesures visant à donner un nouvel élan à la coopération : lever résolument les entraves à la circulation des marchandises, des capitaux et de la main-d'œuvre ; mettre en place des bases de production communes et des chaînes d'approvisionnement compétitives à l'échelle régionale ; renouveler les modalités de mobilisation des ressources et valoriser le rôle du secteur privé ; définir le nouveau positionnement du CLMV dans une architecture régionale en pleine évolution ; et veiller à traduire les engagements pris au plus haut niveau en actions et en résultats concrets.



Lors de la session plénière, à laquelle ont également participé des partenaires régionaux et des entreprises, les dirigeants ont échangé sur les moyens de mieux exploiter les potentialités des quatre pays, de resserrer leurs liens et de mobiliser plus efficacement les ressources au service du développement. Ils ont souligné que le CLMV avait pour mission de coordonner les politiques et les actions communes afin de préserver la paix et la stabilité et de promouvoir la prospérité dans la région. Ils ont également réaffirmé leur détermination à mettre en œuvre le Cadre de développement du CLMV, avec pour objectif de permettre aux pays membres d'accéder au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur et de parvenir à un développement durable d'ici 2030.



Intervenant lors du Sommet, le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance et une priorité élevée à la coopération avec le Cambodge, le Laos et le Myanmar. Il a souligné que les quatre pays, voisins amicaux et partenaires économiques importants les uns des autres, disposaient de nombreuses potentialités pour élargir leur espace de coopération. Afin de faire entrer cette coopération dans une nouvelle phase de développement et de constituer une base de production commune, il a proposé trois axes stratégiques de connectivité.



Le premier concerne la connectivité des infrastructures et de la logistique, afin d'assurer la fluidité des corridors économiques, de créer davantage de valeur ajoutée et de stimuler la croissance. À cet égard, le Premier ministre a proposé l'Initiative relative à un corridor intelligent de ports secs reliant les quatre pays. Celle-ci prévoit d'étudier la sélection d'un premier itinéraire pilote reliant les ports secs existants aux postes-frontières, aux aéroports et aux ports maritimes, afin de mettre en place des circuits de transport continus. La numérisation des procédures et l'interconnexion des données devront également être accélérées pour réduire les délais et les coûts de transport.



Le deuxième axe porte sur la connectivité économique, avec pour objectif de mettre en place des chaînes de production et d'approvisionnement communes. Les quatre pays devraient étudier la création de zones de coopération industrielle et de zones économiques transfrontalières, en privilégiant les produits transformés à forte valeur ajoutée. Ils devraient également développer des chaînes d'approvisionnement agricoles communes, reliant les zones de production aux zones industrielles, aux unités de transformation et aux réseaux de distribution. Ces initiatives permettraient aux entreprises d'investir dans la durée, aux agriculteurs de bénéficier de débouchés stables et aux produits agricoles de la sous-région de se doter progressivement d'une marque commune.



Le troisième axe concerne la connectivité entre les populations, les cultures et l'environnement, afin de jeter les bases d'un développement durable. Le Premier ministre a appelé les pays à conjuguer leurs efforts pour promouvoir la gestion et l'utilisation durables des ressources en eau, protéger les écosystèmes et préserver les ressources naturelles de la sous-région, notamment celles du Mékong. Il a également proposé l'Initiative « Itinéraire du patrimoine CLMV », destinée à relier les sites patrimoniaux des quatre pays au sein de circuits touristiques transnationaux et à faire découvrir ensemble les civilisations qui se sont développées le long du Mékong. Par ailleurs, le Vietnam s'est engagé à renforcer le Programme de bourses d'études CLMV 2.0, en l'élargissant aux formations de troisième cycle et à la formation professionnelle, dispensées en vietnamien et en anglais.



Sur la base des propositions et des échanges lors du Sommet, les dirigeants sont convenus de développer les liaisons de transport le long des corridors économiques de la sous-région, les dessertes maritimes et les connexions portuaires, ainsi que les services logistiques intelligents. Ils ont également décidé de promouvoir le commerce électronique et les énergies renouvelables. Les quatre pays entendent par ailleurs faciliter davantage les échanges transfrontaliers, mettre en place des postes-frontières intelligents et développer les zones économiques transfrontalières, tout en améliorant le climat de l'investissement et en aidant les entreprises du CLMV à s'intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur régionales.



Les dirigeants ont chargé les ministres sectoriels d'étudier la possibilité de faire du CLMV une base de production intégrée, en tenant compte du niveau de développement et des conditions spécifiques de chaque pays, contribuant ainsi à la construction d'un marché unique de l'ASEAN. Ils ont également convenu d'étudier le développement de chaînes d'approvisionnement agricoles communes, axées sur les produits transformés à forte valeur ajoutée.



Les quatre pays ont en outre décidé de renforcer leur coordination face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, ainsi que leur coopération en faveur d'une gestion durable et équitable des ressources en eau du Mékong. La coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme et de la lutte contre la criminalité transfrontalière sera également intensifiée. Le Sommet a encouragé les partenaires au développement, les institutions financières internationales et régionales ainsi que le secteur privé à contribuer davantage aux initiatives du CLMV.



Les pays membres et les partenaires ont salué les initiatives et les orientations proposées par le Vietnam et se sont engagés à mieux coordonner la mise en œuvre des domaines prioritaires, afin de valoriser davantage le rôle du mécanisme CLMV dans la promotion de l'intégration économique et régionale et dans l'édification de la Communauté de l'ASEAN.



À l'issue du Sommet, les dirigeants ont adopté la Déclaration commune du 12e Sommet de coopération CLMV ainsi que deux initiatives proposées par le Vietnam : le « Corridor intelligent de ports secs reliant les quatre pays » et l'« Itinéraire du patrimoine CLMV ». Pour la première fois, la Déclaration du Sommet met l'accent sur le renforcement de la connectivité stratégique entre les quatre pays autour de trois piliers : les infrastructures et la logistique ; la connectivité économique ; et la connectivité entre les populations, associée à la coopération environnementale, notamment à la gestion durable et équitable des ressources en eau du Mékong.



Le Sommet a chargé les ministres et les hauts fonctionnaires de concrétiser les priorités définies en programmes d'action majeurs pour la période 2027-2028, en précisant les organismes responsables, les feuilles de route, les ressources nécessaires et les mécanismes de suivi régulier. Le Vietnam a affirmé être prêt à poursuivre une coordination étroite avec les pays membres, le Secrétariat de l'ASEAN et les partenaires afin de concrétiser ces priorités, de promouvoir les partenariats public-privé et de mettre en œuvre des projets communs avec d'autres mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong.



À l'issue du Sommet, lors de la cérémonie de passation de la présidence du CLMV, le Premier ministre Lê Minh Hung a officiellement transmis cette responsabilité à son homologue cambodgien Hun Manet.



L'organisation réussie du 12e Sommet CLMV et la présidence vietnamienne du mécanisme en 2026 témoignent une nouvelle fois de la contribution proactive, active et responsable du Vietnam à la coopération dans la sous-région du Mékong. Elles contribuent également à renforcer la solidarité au sein de l'ASEAN et à promouvoir les liens entre les économies, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement durable dans la région.- VNA