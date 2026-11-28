Hanoï (VNA) – À l’occasion du 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), organisés le 28 novembre à Hanoï, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a présenté une exposition de 40 photographies retraçant l’histoire et les principales réalisations de ces deux mécanismes de coopération régionale.



Installée au Centre national des conférences, cette exposition rassemble des clichés réalisés par les journalistes de la VNA au fil des années. Ils illustrent les grandes étapes des sommets CLMV et ACMECS ainsi que les activités menées dans le cadre de ces mécanismes.



Parmi les images marquantes figure celle de la signature, le 28 novembre 2004 au Laos, de la Déclaration de Vientiane sur le renforcement de la coopération et de l’intégration économique entre les pays du CLMV. On y voit l’ancien Premier ministre vietnamien Phan Van Khai et ses homologues des trois autres pays apposer leur signature sur ce document à l’occasion du premier sommet CLMV. Cet événement historique a marqué la détermination des quatre pays à réduire les écarts de développement et à promouvoir l’intégration de la sous-région du Mékong et de l’ASEAN.



L’exposition présente également des photographies du quatrième sommet CLMV, organisé en 2008 à Hanoï, première édition accueillie par le Vietnam. Cette rencontre avait notamment abouti à l’adoption d’une liste de 58 projets de coopération et à la décision de tenir les sommets tous les deux ans.



Au-delà de ces étapes de la coopération multilatérale, les visiteurs peuvent découvrir des images illustrant les relations bilatérales entre le Vietnam et les autres pays de la région. Plusieurs clichés montrent notamment le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, aux côtés des dirigeants du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande et du Myanmar.



Ces photographies témoignent de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et ses partenaires régionaux, tout en mettant en valeur les paysages, la population et la richesse culturelle du Vietnam.



En marge de cette exposition, la VNA a également présenté et distribué aux délégations participantes des exemplaires de ses publications en langues étrangères, Le Courrier du Vietnam en français et Viet Nam News en anglais. Ces publications apportent des informations sur les deux sommets, les activités de coopération régionale et les questions d’intérêt commun.



À travers ces initiatives, la VNA réaffirme son rôle d’agence de presse nationale et de média majeur du Parti et de l’État dans le domaine de l’information extérieure. Elle contribue ainsi à promouvoir l’image du pays et de son peuple auprès des partenaires internationaux et à accompagner le succès de ces deux rendez-vous régionaux.



Pour rappel, le Vietnam, qui assure en 2026 la présidence du mécanisme de coopération CLMV, a accueilli le 12e sommet de ce mécanisme le 28 novembre à Hanoï. Il a également organisé, en coordination avec le Myanmar, président en exercice de l’ACMECS, le 11e sommet de cette organisation.



Ces rencontres ont réuni le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, le président du Myanmar Min Aung Hlaing, le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn, ainsi que des représentants de partenaires régionaux et d’organisations internationales. -VNA

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