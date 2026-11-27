Hanoi (VNA) – Le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) a engagé une opération de plus de 220 jours et nuits, du 23 mars au 31 octobre, en écho à la campagne d’émulation 2026 visant à apporter la couverture mobile aux hameaux, villages et zones résidentielles blanches dans les régions reculées, isolées et frontalières.

Selon Vu Khanh Duy, directeur général adjoint de Viettel Networks (VTNet), si l’ampleur des travaux reste inférieure à celle du déploiement de la 5G, la difficulté est décuplée : les 1.337 stations sont situées en altitude, sur des terrains escarpés et exposés à une météo rigoureuse, accentuée en 2026 par des aléas climatiques complexes.

Viettel Networks, Viettel Telecom (VTT) et les services centraux du groupe apportent un appui constant tout au long de l’opération. Viettel Networks assure le pilotage général du programme et veille aux infrastructures, à l’installation, à l’intégration, à la mise en service et à la réception définitive de l’ensemble des stations de base (BTS) avant le 31 décembre 2026.

Viettel Telecom pilote les filiales du groupe Viettel dans 23 provinces et villes pour coordonner les partenaires sur le renforcement des infrastructures, l’installation, l’intégration, la mise en service et la réception des stations dans les délais impartis.

Viettel Construction Corporation (VCC) et les 23 antennes provinciales et municipales assurent le suivi sur le terrain, l’acheminement des équipements, la construction, l’installation, le raccordement électrique et la transmission selon les volumes prévus, en lien avec VTNet et les centres techniques régionaux pour l’intégration et l’activation immédiate des stations.

Viettel a mobilisé près de 500 cadres pour l’encadrement et la résolution des difficultés, ainsi que 170 équipes de chantier réunissant environ 1.700 travailleurs au pic des opérations, déployées simultanément dans 23 provinces et villes.

L’opérateur a achevé dès le 31 octobre 2026 la mise en service de 1.337 stations de base, permettant de couvrir 1.856 zones blanches — soit 788 hameaux et villages et 1.068 zones résidentielles de plus de 50 habitants — au bénéfice d’environ 130.000 personnes. Viettel a ainsi atteint son objectif avec deux mois d’avance sur l’échéance du 31 décembre fixée par le ministère de la Défense.

Ce déploiement accéléré a été rendu possible par l’impulsion directe de la direction du ministère de la Défense et la mobilisation conjointe des unités de l’armée, des ministères concernés, du groupe public d’électricité EVN ainsi que des autorités de 23 provinces et villes. Cette coordination interinstitutionnelle a permis de lever des blocages techniques et administratifs que les opérateurs ne pouvaient surmonter seuls auparavant.

Face à l’adversité, une détermination sans faille

Ce succès ne repose pas sur une solution isolée, mais sur la conjonction de cinq facteurs déterminants : une pleine conscience des enjeux de la mission favorisant une cohésion et une détermination sans faille ; une préparation anticipée avec la conduite simultanée des tâches pour optimiser les délais de chantier ; une approche flexible et créative alliée à un pilotage ferme ; le déploiement de cadres expérimentés dans les zones les plus difficiles pour lever directement les blocages ; et enfin, la synergie de l’ensemble du groupe Viettel, soutenue par l’Armée, les autorités locales et la population. Cette réalisation constitue une étape symbolique majeure à l’approche du 25e anniversaire de la fondation de Viettel Networks (18 décembre 2001 - 2026).

Dans leur mission d’élimination des zones blanches dans les régions les plus reculées, les ingénieurs militaires de Viettel — héritiers du corps des transmissions — ont su relever simultanément cinq défis majeurs : l’alimentation électrique, l’acheminement logistique, la disponibilité foncière, l’ingénierie technique et la coordination des différents acteurs impliqués.

"L’installation d’une station de base a permis de désenclaver le village C5 de la commune de Muong Nha, dans la province montagneuse de Diên Biên", a annoncé Lê Van Thành, directeur adjoint du comité de gestion des projets d’infrastructures de télécommunications (VTNet). Peuplée de plus de 25 foyers issus principalement de l’ethnie Hmong et nichée à flanc de montagne, cette localité souffrait jusqu’alors de son isolement dû à un relief escarpé et à l’absence de réseau électrique.

Pour acheminer l’équipement sur place, les équipes techniques ont dû parcourir une demi-journée de route depuis le centre de la commune, avant de marcher plus de deux kilomètres à travers la forêt. Selon Lê Van Thành, "la mise en service de cette antenne dépasse le simple cadre de la connectivité numérique en facilitant l’accès à l’éducation et aux soins, tout en garantissant la sécurité et la continuité des communications".

Longtemps coupé du monde numérique, le hameau isolé de Khau Làng, niché sur plus de 1.000 hectares dans la province septentrionale de Tuyên Quang, peine jusqu’ici à s’informer, à suivre les directives politiques et à développer son économie locale faute de réseau, a expliqué son chef, Liu Anh Dung, qui administre les 125 habitants répartis dans 31 foyers de la commune de Kiên Thiêt.

L’installation d’une station de base le 29 octobre 2026 a toutefois changé la donne : les enfants accèdent désormais à des ressources éducatives en ligne, tandis que les adultes se familiarisent avec les portails de services publics et profitent de contenus de divertissement après leur journée de travail. "Nous sommes infiniment reconnaissants envers le Parti, l’État, les soldats et les ingénieurs de Viettel", a salué Liu Anh Dung.

Selon Vu Khanh Duy, directeur général adjoint de VTNet, chaque nouvelle station de base installée au Vietnam dépasse la simple infrastructure d’appel ou d’internet mobile pour devenir un pilier de la vie sociale, ouvrant l’accès à l’école en ligne, à la santé et aux services publics numériques. Ces équipements constituent aussi un filet de sécurité vital pour les opérations de secours lors des catastrophes naturelles et des inondations. – VNA