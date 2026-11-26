Hanoï (VNA) - Lors d’un séminaire national de consultation organisé le 26 novembre, dans le cadre de la Commission de l’ASEAN pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants (ACWC), le Vietnam a réaffirmé sa volonté de contribuer activement aux efforts collectifs de l'organisation régionale pour garantir le plein exercice des droits des femmes et des enfants.

Cao Huy, vice-ministre de l’Intérieur – organisme vietnamien référent pour la coopération avec l'ACWC – a souligné que le pays s’employait à concilier la mise en œuvre de ses engagements régionaux avec ses objectifs et priorités de développement national. Il a également réaffirmé la participation active, proactive et responsable du Vietnam aux mécanismes de coopération de l’ASEAN.



Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a promulgué et révisé de nombreuses lois et textes réglementaires afin de mieux intégrer l'égalité des sexes, tout en mettant en œuvre divers programmes et projets spécifiquement dédiés à cette cause. Parmi ceux-ci figurent : la Stratégie nationale pour l'égalité des sexes (2021–2030) ; le Programme de prévention et de réponse à la violence fondée sur le genre (2026–2030) ; le Programme visant à promouvoir une participation égale des femmes aux postes de direction et de gestion à tous les niveaux décisionnels (2021–2030) ; le Programme de communication sur l'égalité des sexes (jusqu'en 2030) ; ainsi qu'un projet de soutien aux activités en faveur de l'égalité des sexes au sein des communautés ethniques minoritaires (2018–2025).



Ces efforts ont porté des fruits significatifs. Le Vietnam a réduit de 70,7 % l'écart entre les sexes, dépassant ainsi les moyennes mondiale et régionale. En matière de participation économique et d'opportunités, le pays a atteint un score de 75,2 %, se classant parmi les 50 premières économies mondiales.



Dans le secteur public, pour la période 2026–2031, cinq femmes occupent, pour la première fois, des postes de haut niveau : une membre du Bureau politique, une vice-présidente, deux vice-présidentes de l'Assemblée nationale et une vice-Première ministre. Par ailleurs, plus de 82 % des provinces et entités administratives équivalentes comptent des femmes parmi leurs principaux dirigeants. Dans le secteur privé, les femmes occupent 38,6 % des postes de haute direction dans les entreprises de taille moyenne et représentent 39,1 % des postes de direction exécutive, soit un taux nettement supérieur à la moyenne de l’ASEAN, qui s’élève à 24,2 %.



Le séminaire s'est déroulé en quatre sessions. Les trois premières ont été consacrées au bilan du plan de travail de l’ACWC pour la période 2021-2025, aux orientations de son prochain plan de travail pour 2026-2030 ainsi qu'à l'évaluation des deux plans d'action régionaux de l'ASEAN pour 2016-2025, respectivement consacrés à l'élimination des violences à l'égard des femmes et des enfants. Les participants ont également examiné l'actualisation de ces deux plans d'action pour la période 2026-2035.



Barnev Theodore Soukotta, responsable principal de programme à la Division de l’éradication de la pauvreté et de l’égalité des sexes du Secrétariat de l’ASEAN, a présenté le plan de travail de l’ACWC pour 2026-2030. Celui-ci s’articule autour de trois priorités : promouvoir l’inclusion et l’autonomisation numériques ; mettre en place des environnements sûrs et des systèmes de protection efficaces ; et intégrer systématiquement les droits des femmes et des enfants dans l’ensemble des politiques et activités de l’ASEAN. Ces orientations s’inscrivent dans le cadre stratégique de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN.



Les participants ont échangé leurs points de vue, proposé des initiatives et des activités de coopération concrètes, et réfléchi aux moyens d'intégrer les priorités, l'expérience et les pratiques du Vietnam dans l'agenda commun de l'ACWC et de l'ASEAN pour cette nouvelle période. -VNA