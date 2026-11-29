Ninh Binh (VNA) – En cette fin d’année, dans les zones de culture de pêchers de la province de Ninh Binh, les horticulteurs s’activent pour entretenir leurs arbres et appliquer les techniques culturales nécessaires à leur bon développement et à une floraison à temps pour le Nouvel An lunaire (Têt) 2027, placé sous le signe de la Chèvre. Forts de leur expérience et d’une préparation minutieuse, ils espèrent une belle saison de pêchers en fleurs, à même de répondre à la demande du marché et d’améliorer leurs revenus.

Fort de vingt ans d’expérience dans la culture du pêcher, dont dix consacrés aux pêchers d’ornement aux formes travaillées, Luu Van Tu, du hameau de Xuan Chinh (commune de Chat Binh), exploite un terrain de plus de 2.000 m² comptant environ 300 arbres. La majorité provient de la province de Son La, puis est greffée, entretenue et façonnée pendant plusieurs années. Grâce à sa réputation établie, la quasi-totalité des arbres de son verger a déjà fait l’objet de commandes assorties d’acomptes versés par des négociants, à un prix moyen de 2 à 3 millions de dôngs par arbre.

Il souligne toutefois que les soins doivent se poursuivre jusqu’à la livraison. Les températures étant annoncées plus douces que d’habitude, le risque d’une floraison précoce impose de suivre attentivement l’évolution de la météo et d’adapter les techniques culturales afin que les fleurs s’épanouissent au moment du Têt.

À plus de deux mois du Têt, les producteurs de pêchers de la commune de Chat Binh s’affairent déjà à la taille des arbres et au suivi de leur croissance. Photo : VNA

À plus de deux mois du Têt, les producteurs de pêchers de la commune de Chat Binh s’affairent déjà à la taille des arbres et au suivi de leur croissance. Sur les quelque 100 hectares consacrés aux fleurs et aux plantes ornementales dans la localité, les pêchers en occupent 60 et procurent chaque année des revenus de plusieurs centaines de millions de dôngs à de nombreux foyers.

Dans le hameau de Gia My (commune de Gia Lam), le verger de Nguyen Anh Dung impressionne par ses plus de 1.000 pêchers, dont de nombreux spécimens aux troncs imposants et à l’allure d’arbres centenaires. Pour répondre aux goûts de sa clientèle, il greffe des variétés de pêchers cultivés aux fleurs éclatantes sur des troncs de pêchers sauvages, sélectionnés dans les provinces montagneuses du Nord après le Têt. Ces arbres nécessitent ensuite au moins deux à trois ans de culture et de façonnage avant de pouvoir être commercialisés.

Introduite à titre expérimental dans les années 1990 sur les terres caillouteuses de Gia Lam, la culture du pêcher s’étend aujourd’hui sur environ 35 hectares et mobilise plus de 200 foyers. Selon Pham Van Giang, vice-président du Comité populaire communal, les autorités facilitent l’accès aux terres et aux financements, tout en organisant des formations techniques pour les coopératives et les producteurs.

Dans les autres bassins de production de la province, notamment dans les quartiers de Trung Son, Vi Khe et Tam Chuc, l’activité bat également son plein. Les producteurs classent les arbres selon leur âge et leur état de croissance, puis adaptent les soins pour préserver l’harmonie entre les troncs, les branches et les boutons floraux. Tran Cao Dat, chef du Bureau économique de la commune de Gia Lam, rappelle que la maîtrise du calendrier de floraison est essentielle, les variations climatiques pouvant avancer ou retarder l’éclosion des fleurs.

De son côté, Pham Van Sang, vice-président du Comité populaire de Chat Binh, estime qu’outre les soins techniques, les producteurs doivent diversifier leurs produits et rechercher des acheteurs dès maintenant afin d’assurer les débouchés avant la haute saison.

Avec le soutien des autorités locales, les horticulteurs poursuivent ainsi leurs efforts pour préparer les pêchers à fleurir au moment du Têt, dans l’espoir d’une saison prospère et de fêtes placées sous le signe de l’abondance. -VNA