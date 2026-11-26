Dong Nai (VNA) – Selon le Service de la construction de la ville de Dong Nai, depuis début novembre, ce Service travaille avec les organismes concernés pour faire le point sur l’avancement des travaux routiers et finaliser les plans de circulation autour de l’aéroport international de Long Thanh.



La plupart des projets routiers desservant l’aéroport sont quasiment achevés, malgré quelques difficultés restant à résoudre.



Concernant le troisième périphérique de Hô Chi Minh-Ville, dans sa section traversant Dong Nai, ainsi que les routes 25B et 25C, le Service de la construction a demandé aux maîtres d’ouvrage de mobiliser, par l’intermédiaire des entreprises chargées des travaux, un maximum de personnel et de matériel pour achever ces trois projets en décembre.



L’objectif est de disposer, dès décembre 2026, d’un réseau routier bien intégré, sûr et fluide desservant l’aéroport de Long Thanh.

Les principales infrastructures de l’aéroport de Long Thanh sont quasiment achevées. Photo : VNA

Selon le plan d’aménagement, l’aéroport bénéficiera d’un réseau de transport diversifié et bien connecté. Deux routes d’accès (T1 et T2), d’une longueur totale de près de 8 km, relieront directement l’aéroport à la Nationale 51 et à l’autoroute Hô Chi Minh-Ville – Long Thanh – Dau Giay.



Les autoroutes Bien Hoa – Vung Tau et Ben Luc – Long Thanh, le troisième périphérique de Hô Chi Minh-Ville ainsi que les routes 25B et 25C seront également reliés à ces deux voies d’accès.

Échangeur reliant les autoroutes Bien Hoa – Vung Tau et Hô Chi Minh-Ville – Long Thanh – Dau Giay à la route T2 desservant l’aéroport de Long Thanh. Photo : VNA

Dong Nai construit actuellement l’autoroute Dau Giay – Tan Phu et plusieurs autres routes pour améliorer les liaisons entre l’aéroport, le Centre du Vietnam et les Hauts Plateaux du Centre. La ville coopère également avec Hô Chi Minh-Ville pour réaliser la ligne ferroviaire Thu Thiem – Long Thanh et prolonger la ligne de métro n° 1 (Ben Thanh – Suoi Tien) jusqu’à l’aéroport. – VNA