Hanoï (VNA) – Dans une interview accordée à la presse à l’occasion de sa visite au Vietnam, du 25 au 29 novembre, le sénateur et ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell, a salué le rôle croissant du Vietnam dans la coopération et l’intégration économiques régionales. Il a également réaffirmé la volonté de Canberra de travailler en étroite coordination avec Hanoï afin d’approfondir les relations bilatérales.



Évoquant la présidence australienne de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2025, Don Farrell a salué les résultats obtenus par le Vietnam à la tête de cet accord en 2026, dans un contexte marqué par de fortes pressions sur les règles du commerce mondial.



Selon lui, le CPTPP figure parmi les accords commerciaux les plus ambitieux au monde. L’Australie et le Vietnam partagent une vision commune du libre-échange et du commerce équitable, ainsi qu’un intérêt commun pour le maintien d’un environnement économique régional ouvert et stable.



Placée sous le thème « Visions partagées, actions communes », l’année de présidence vietnamienne a été marquée par des avancées importantes, notamment l’adoption de plusieurs documents et décisions lors de la réunion ministérielle. Le nombre de textes adoptés en 2026 a atteint un niveau sans précédent depuis l’entrée en vigueur de l’accord.



Ces résultats, a estimé le ministre, confortent la confiance dans la capacité du Vietnam à organiser avec succès l’Année APEC 2027.



L’Australie entend collaborer étroitement avec Hanoï aux préparatifs de cet événement et soutenir de nouvelles initiatives répondant aux besoins de développement des économies membres.



Don Farrell a indiqué qu’il reviendrait au Vietnam pour participer aux activités liées à la réunion des ministres du Commerce de l’APEC. Le Premier ministre australien devrait également se rendre dans le pays à l’occasion des événements de haut niveau du forum.



Depuis que leurs relations ont été élevées au rang de partenariat stratégique global en 2024, les deux pays disposent de nouvelles bases pour élargir leur coopération. Cette dynamique a notamment été renforcée par la visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en août dernier.



Selon les données vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 8,2 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse d’environ 22 % sur un an. Les deux parties ambitionnent de porter ce montant à 20 milliards de dollars.



L’Australie considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans le cadre de sa stratégie économique pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040. Face aux tensions géopolitiques et à la montée du protectionnisme, Canberra souhaite diversifier ses relations commerciales et renforcer ses échanges avec les pays attachés au libre-échange.



Le ministre Don Farrell estime toutefois que les investissements australiens au Vietnam restent en deçà de leur potentiel. Depuis 2024, quatre délégations australiennes chargées de promouvoir le commerce et les investissements se sont rendues dans le pays. Les équipes australiennes spécialisées dans la facilitation des investissements ont accompagné de nouveaux projets représentant 163 millions de dollars australiens. Par ailleurs, depuis 2017, Export Finance Australia a mobilisé 1,3 milliard de dollars australiens pour soutenir des projets d’infrastructures et les exportations vers le Vietnam.



Les deux économies présentent de nombreuses complémentarités. Depuis mars 2026, l’Australie a importé 130.000 tonnes d’engrais vietnamiens, contribuant ainsi à soutenir la production de blé et d’autres céréales.



Canberra souhaite également faciliter l’accès des produits agricoles vietnamiens à son marché grâce à une coopération technique dans le domaine des normes de biosécurité.



Dans les secteurs de l’énergie et des minerais essentiels, l’Australie entend garantir ses approvisionnements à long terme en charbon, en gaz naturel liquéfié (GNL) et en minerais, tout en mettant son expérience au service du Vietnam pour le développement des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques.



Le ministre Don Farrell a enfin souligné le rôle de la communauté vietnamienne de plus de 400.000 personnes vivant en Australie dans le développement des échanges et des investissements entre les deux pays. Il a réaffirmé que l’Australie accompagnerait le Vietnam dans la réalisation de son objectif de devenir un pays développé d’ici à 2045. -VNA

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