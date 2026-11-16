Le Premier ministre Le Minh Hung propose trois axes stratégiques pour dynamiser les relations ASEAN-Australie





Manille (VNA) – L’ASEAN et l’Australie devraient concentrer leurs efforts sur trois priorités : consolider un environnement de paix, de sécurité et de stabilité fondé sur le droit international ; approfondir leur intégration économique, renforcer leur autonomie et créer de nouveaux moteurs de croissance ; et placer les populations au cœur de toutes leurs initiatives.



Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a souligné la nécessité pour les deux parties de redoubler d’efforts afin de traduire leurs engagements en résultats concrets, d’accroître la résilience de la région et de créer de nouvelles dynamiques de croissance, lors du 6e Sommet ASEAN-Australie, tenu lundi après-midi, 16 novembre à Manille, aux Philippines, dans le cadre du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes.



À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a salué les avancées importantes et concrètes enregistrées dans les relations de partenariat stratégique global ASEAN-Australie. Il a également affirmé le soutien du Vietnam à l’adoption de la Déclaration commune marquant le cinquième anniversaire de l’établissement de ce partenariat (2021-2026).

Lors du 6e Sommet ASEAN-Australie. Photo / VNA





Concernant le premier axe, le Premier ministre Le Minh Hung a proposé que les deux parties œuvrent de concert à la consolidation d’un environnement de paix, de sécurité et de stabilité fondé sur le droit international, notamment en mettant en place des mécanismes de prévention proactive, d’alerte précoce, de gestion des crises et de prévention des conflits.



S’agissant de la Mer Orientale, il a salué le soutien de l’Australie à la position de principe de l’ASEAN et appelé les deux parties à poursuivre leur coordination pour garantir la sécurité et la sûreté, ainsi que la liberté de navigation maritime et aérienne. Il a également souligné l’importance de régler pacifiquement les différends sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Pour le deuxième axe, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’approfondir l’intégration économique, de renforcer l’autonomie et de créer de nouveaux moteurs de croissance. Les deux parties devraient exploiter pleinement l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), récemment amélioré, et consolider les chaînes d’approvisionnement régionales, notamment dans des secteurs stratégiques tels que les minéraux critiques, les semi-conducteurs et les produits alimentaires.



Il a également proposé de faire des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux moteurs de croissance, de coordonner la mise en œuvre de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA), de partager les technologies, de développer les infrastructures vertes et les énergies renouvelables, ainsi que de promouvoir la construction du Réseau électrique de l’ASEAN.



Concernant le troisième axe, le dirigeant vietnamien a appelé à continuer de placer les populations au centre de toutes les initiatives, en accordant une attention particulière à l’éducation et à la coopération sous-régionale, afin de réduire les écarts de développement et de garantir à tous un accès équitable aux retombées de la coopération.



Lors du sommet, les dirigeants des pays de l’ASEAN et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont estimé que les relations entre les deux parties avaient enregistré des progrès importants et concrets dans tous les domaines, cinq ans après l’établissement de leur partenariat stratégique global. En 2025, les échanges commerciaux entre les deux parties ont atteint 97,28 milliards de dollars, tandis que les investissements directs australiens dans l’ASEAN se sont élevés à 1,6 milliard de dollars.



L’Australie a lancé de nombreuses initiatives et mis en œuvre des programmes concrets pour soutenir la construction de la Communauté de l’ASEAN, faciliter les échanges commerciaux, promouvoir la transformation numérique, former une main-d’œuvre qualifiée et intensifier les liens avec les sous-régions. Elle participe également activement aux mécanismes régionaux pilotés par l’ASEAN et soutient le rôle central de cette organisation.



Les dirigeants ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace du Plan d’action ASEAN-Australie pour la période 2025-2029, en accordant la priorité à la lutte contre les défis de sécurité non traditionnels, notamment la criminalité transnationale, les escroqueries en ligne, la cybersécurité et la sécurité maritime. Ils ont également décidé d’approfondir les liens économiques, de garantir la sécurité énergétique et alimentaire et d’accroître la résilience de la région face aux risques de perturbation des chaînes d’approvisionnement. Les deux parties entendent par ailleurs élargir leurs domaines de coopération à l’économie numérique, à la transition énergétique, aux minéraux critiques, aux sciences et aux technologies ainsi qu’à l’intelligence artificielle.



Le Premier ministre australien Anthony Albanese a affirmé que l’Australie demeurait un partenaire fiable et solide de l’ASEAN et qu’elle continuerait à contribuer activement aux mécanismes pilotés par cette organisation afin de promouvoir le dialogue, de renforcer la confiance, de prévenir les conflits et de préserver la paix et la stabilité régionales.



À l’issue du sommet, les dirigeants de l’ASEAN et de l’Australie ont adopté une Déclaration commune à l’occasion du cinquième anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique global. – VNA