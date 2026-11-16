Politique

Le Vietnam affirme son engagement et sa volonté de contribuer au développement de la Francophonie

La participation du Vietnam au 20e Sommet de la Francophonie témoigne de son engagement à contribuer activement au renforcement de la solidarité entre les membres et à promouvoir une coopération francophone plus concrète et efficace, notamment dans les domaines de l’économie, des sciences et des technologies et de la transformation numérique.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam entend renforcer sa contribution à la Francophonie et promouvoir une coopération plus concrète et efficace entre ses membres, notamment dans les domaines de l’économie, des sciences et des technologies, de la transformation numérique et de l’éducation. Sa participation au 20e Sommet de la Francophonie témoigne de son engagement en faveur d’un espace francophone solidaire, dynamique et tourné vers l’avenir.

C’est ce qu’a souligné le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors d’une interview accordée à la presse à l’issue de la participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, tenu du 14 au 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge.

Selon le ministre, la participation de M. To Lam à ce Sommet au plus haut niveau témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de son soutien à cette organisation. Elle illustre également la volonté du Vietnam de continuer à contribuer activement aux efforts communs de la Francophonie, dans le cadre de sa politique étrangère de diversification et de multilatéralisation des relations et d’intégration internationale active et responsable.

Lors du sommet, le secrétaire général du Parti et président To Lam a prononcé des discours importants en séance plénière et au Forum sur les sciences et les technologies dans l’espace francophone. Il y a proposé des orientations visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement, tout en soulignant le rôle stratégique des sciences et des technologies dans le renforcement des capacités et la création de nouvelles perspectives de coopération au sein de l’espace francophone.

Le 20e Sommet de la Francophonie a permis de définir les grandes orientations de l’organisation pour les années à venir, notamment dans les domaines de l’économie et de la transformation numérique à l’horizon 2030. Les membres ont exprimé leur volonté de bâtir une Francophonie plus solidaire et plus moderne, de diversifier ses ressources et de privilégier des actions concrètes répondant aux besoins des populations.

En marge du sommet, le chef de l'État vietnamien a été reçu par le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, s'est entretenu avec le président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat Hun Sen.

Le dirigeant To Lam a rencontré 14 dirigeants de pays membres de la Francophonie ainsi que la secrétaire générale de l’OIF. Ces échanges ont contribué à consolider les relations politiques, à renforcer la compréhension mutuelle et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariats dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et des échanges entre les peuples.

Pour le Vietnam, l’enjeu est désormais de valoriser davantage le potentiel de l’espace économique francophone et de transformer les orientations définies lors du sommet en projets de coopération concrets. Le ministre Le Hoai Trung a souligné la nécessité d’élargir les partenariats dans les sciences et les technologies, l’éducation et la formation, le commerce et l’investissement, ainsi que de promouvoir la transformation numérique et l’innovation afin de mobiliser de nouvelles ressources au service du développement.

Par ailleurs, le ministre a mis en avant les résultats des activités bilatérales du dirigeant To Lam au Cambodge ainsi que de la rencontre entre les dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Les échanges ont porté sur la situation régionale et internationale, le bilan des relations entre les trois pays et les orientations à donner à leur coopération dans les années à venir.

Les dirigeants des trois Partis ont réaffirmé leur volonté de renforcer l’amitié, la solidarité, la confiance et les liens étroits entre les trois pays. Ils sont convenus de promouvoir leur interconnexion économique, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture de haute technologie et de la logistique.

Concernant les relations avec le Cambodge et le Laos, Le Hoai Trung a souligné la nécessité de concrétiser les accords conclus, de maintenir les échanges de haut niveau, de consolider les liens politiques, de valoriser les mécanismes existants et de renforcer la concertation au sein des forums multilatéraux.

Le ministre s’est dit convaincu que, grâce aux efforts conjugués des ministères, des secteurs et des collectivités locales, le Vietnam pourra continuer à apporter des contributions concrètes à la Francophonie, tout en approfondissant ses partenariats avec les autres membres, au service du développement durable, de la paix et de la stabilité. – VNA

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