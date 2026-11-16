Vietnam-Thaïlande : renforcer les liens pour une ASEAN plus unie

Manille (VNA) – En marge du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a eu, le 16 novembre à Manille, une rencontre avec son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul. Les deux dirigeants ont convenude renforcer leur coopération bilatérale et leur coordination au sein de l’ASEAN, contribuant ainsi à consolider l’unité du bloc et sa capacité à relever les défis régionaux.

Les deux Premiers ministres des deux pays se sont félicités des avancées positives et concrètes des relations entre les deux pays, notamment en cette année marquant le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, ponctuée de nombreux échanges et contacts de haut niveau.

Le Premier ministre Le Minh Hung a proposé de maintenir les échanges à haut niveau, de valoriser le mécanisme de réunion conjointe des Cabinets et les autres mécanismes de coopération existants, ainsi que de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action pour le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031.

Le chef du gouvernement thaïlandais Anutin Charnvirakul a remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux réservé au roi et à la reine de Thaïlande lors de leur visite d’État au Vietnam en septembre dernier. Il a réaffirmé l’importance que son pays accordait à ses relations avec le Vietnam et sa volonté de coordonner étroitement avec ce dernier la mise en œuvre des accords et programmes de coopération. Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que leur coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale.

Sur le plan économique, commercial et de l’investissement, Le Minh Hung a appelé à accélérer la mise en œuvre de la stratégie des « Trois connexions », afin de renforcer l’interconnexion des deux économies en valorisant les atouts et en répondant aux besoins de chaque pays. Il a proposé de promouvoir les chaînes d’approvisionnement et de production dans l’agriculture moderne, la pétrochimie, l’énergie, l’électronique, la finance et les services, tout en élargissant la coopération dans les nouveaux secteurs industriels, notamment les semi-conducteurs, les véhicules électriques et leurs composants.

Soulignant le potentiel de coopération entre les collectivités locales, le chef du gouvernement vietnamien a également plaidé pour le renforcement des liaisons dans les transports, le tourisme et la culture, ainsi que le développement des itinéraires relevant du Corridor économique Est-Ouest et du Corridor économique du Sud. Il a proposé de promouvoir les produits emblématiques des deux pays, notamment ceux des programmes vietnamiens « À chaque commune son produit » (OCOP) et thaïlandais « À chaque village son produit » (OTOP).

Anutin Charnvirakul a souligné l’importance de créer un environnement favorable aux entreprises et aux investisseurs et de régler rapidement les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets de coopération. Ces mesures permettraient de stimuler le commerce et les investissements et de renforcer les liens entre les communautés d’affaires des deux pays.

Les deux Premiers ministres ont réaffirmé leur volonté de promouvoir des échanges commerciaux bilatéraux équilibrés, durables et mutuellement bénéfiques. Le Minh Hung a proposé de poursuivre les efforts pour atteindre rapidement un chiffre d’affaires commercial de 25 milliards de dollars, puis de viser 50 milliards de dollars.

Les deux dirigeants ont également échangé sur le renforcement de la coopération dans les sciences et les technologies, l’innovation, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, l’économie verte et la transition énergétique juste. Le Premier ministre vietnamien a proposé d’accélérer la révision et le complément de l’accord de coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, en vue de lancer un mécanisme de comité de coopération bilatérale dans ces secteurs.

Dans une atmosphère ouverte et empreinte de confiance, les deux dirigeants ont procédé à un échange de vues approfondi sur les situations régionale et internationale ainsi que sur les questions d’intérêt commun. Ils ont souligné la nécessité de maintenir des consultations étroites, de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et de poursuivre leur coordination au sein de l’ASEAN, des Nations unies et d’autres forums multilatéraux. Cette coopération contribuera à consolider la solidarité et l’unité de l’ASEAN, à promouvoir son rôle central et à renforcer la capacité du bloc à faire face aux défis communs.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a invité son homologue thaïlandais à participer à la 4e édition du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, prévue en mars 2027 au Vietnam. – VNA