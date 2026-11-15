L’IA au service de la coopération scientifique entre étudiants vietnamiens en Australie et l’Université de médecine de Hanoï

Hanoï (VNA) - Un projet de recherche recourant à l’intelligence artificielle (IA) pour classifier les récepteurs du cancer du sein, mené conjointement par l’Association des étudiants vietnamiens en Australie (SVAU) et l’Association des étudiants et l’Union de la jeunesse de l’Université de médecine de Hanoï, vient d’être publié dans les actes de la conférence internationale IUKM 2026, au sein de la collection Lecture Notes in Artificial Intelligence de Springer. Cette publication couronne une année de coopération scientifique transnationale.

L’équipe, composée des étudiants Tran Binh Minh, Nguyen Van An, Dang Quynh Anh, Nguyen Quang Anh et du docteur Nguyen Ngoc Minh Hai, a travaillé sous la direction scientifique de la docteure Nguyen Thi Bich Van et du professeur associé Tran Dang Hung. L’étude combine données cliniques, images histopathologiques et informations sur l’expression génique afin de classifier les récepteurs ER, PR et HER2, des biomarqueurs essentiels pour caractériser les tumeurs et orienter le traitement du cancer du sein.

Intitulée "A Multimodal Deep Learning Framework for Breast Cancer Receptor Status Prediction", cette recherche a également décroché un prix d’encouragement lors de la 23e Conférence scientifique et technologique des jeunes du secteur de la santé, organisée du 11 au 13 novembre 2026 à l’Université de médecine et de pharmacie de Hai Phong.

Une autre étude sur l’utilisation de l’apprentissage profond pour localiser les lésions mammaires à l’échographie a été acceptée par la Revue de recherche médicale. Par ailleurs, un troisième travail consacré au développement et à l’évaluation d’un modèle multimodal de classification des récepteurs ER, PR et HER2 est actuellement en cours d’évaluation par la revue Scientific Reports, publiée par Nature Portfolio.

Les travaux de recherche s’étendent également au dépistage prénatal non invasif (NIPT). Un projet visant à développer et à calibrer un modèle d’IA capable d'estimer le risque d'anomalies chromosomiques fœtales, notamment les trisomies 21, 18 et 13, a récemment été approuvé et bénéficie d'un financement. Mené à partir des données de l’Hôpital central de gynécologie et d’obstétrique, il ambitionne de mettre au point un outil prédictif et une application web destinés à aider les médecins à interpréter les résultats et à améliorer le conseil prénatal.

Au cours de l’année écoulée, cette coopération a également remporté le troisième prix de la Conférence scientifique et technologique des jeunes de l’Université de médecine de Hanoï et le deuxième prix du Forum des jeunes intellectuels vietnamiens en Australie.

Ces distinctions et publications internationales témoignent des résultats concrets de ce modèle de coopération, qui contribue à stimuler l’innovation chez les jeunes chercheurs, à promouvoir l’application des technologies de pointe à la médecine et à renforcer les échanges de connaissances et d’expertise médicales entre le Vietnam et l’Australie. -VNA