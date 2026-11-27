Hanoï (VNA) - La 11e réunion de la Commission de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a abouti à des résultats significatifs, donnant un nouvel élan au développement futur de l’accord, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai, lors d’une conférence de presse internationale, tenue le 27 novembre à Hanoï.

Selon lui, le Vietnam, qui assure la présidence du CPTPP en 2026, a accueilli avec succès la 11e réunion de la Commission du CPTPP ainsi qu’une série d’événements connexes — notamment des dialogues sur le commerce et l’investissement entre le CPTPP et l’UE, et entre le CPTPP et l’ASEAN, ainsi que le Forum des entreprises CPTPP-ASEAN-UE 2026 — les 26 et 27 novembre.

Le vice-ministre a remercié les ministres, les chefs de délégation, les hauts fonctionnaires et les représentants des pays membres du CPTPP pour leur étroite coordination et leur contribution à ces résultats.



Concernant l’amélioration des mécanismes opérationnels du CPTPP, le vice-ministre a informé la décision, approuvée par les membres, de créer un Bureau de soutien du CPTPP (CSO), qui sera temporairement basé au Japon. Cette initiative témoigne des efforts collectifs de tous les membres pour renforcer la coordination, assurer la continuité et l’efficacité du fonctionnement de l’accord, et répondre aux exigences de son développement et de son élargissement futurs.



Les membres ont approuvé un plan de négociation couvrant des domaines clés, tels que le commerce des services, le commerce électronique, les douanes et la facilitation des échanges, les services transfrontaliers, le renforcement de la compétitivité, la facilitation des activités commerciales, ainsi que le commerce et l’autonomisation économique des femmes. Les négociations devraient être en grande partie achevées d’ici la mi-2027, permettant au CPTPP de demeurer un accord dynamique et de haut niveau, capable de s’adapter aux évolutions de l’économie et du commerce mondiaux



Les membres ont convenu d’ouvrir des négociations d’adhésion avec les Émirats arabes unis (EAU), l’Indonésie et les Philippines, tout en œuvrant à la conclusion rapide des négociations d’adhésion de l’Uruguay. Cela reflète l’attrait constant de l’accord et l’engagement de ses membres en faveur d’un élargissement, tout en préservant ses normes élevées et sa qualité, a souligné le vice-ministre Luong Hoang Thai.



Le Vietnam a également collaboré avec d'autres membres pour organiser avec succès le Forum des entreprises CPTPP-ASEAN-UE, auquel ont participé des ministres de l'ASEAN et des chefs de délégation du CPTPP, le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, ainsi que des représentants d'entreprises et de groupes vietnamiens et issus des pays membres du CPTPP.



Ces activités visent à garantir que les politiques et les programmes de coopération du CPTPP répondent mieux aux besoins concrets des entreprises, en les aidant à tirer un meilleur parti des opportunités offertes par l'accord, à promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement, et à renforcer la connectivité des chaînes d'approvisionnement.



Le vice-ministre Luong Hoang Thai a souligné que l’année 2026 avait enregistré le plus grand nombre de documents adoptés depuis l’entrée en vigueur de l’accord. Parmi ces textes figurent les déclarations communes de la réunion ministérielle et des dialogues avec l’Union européenne et l’ASEAN, ainsi que les décisions portant sur la création des groupes de travail pour les nouveaux candidats, la mise en place du Bureau de soutien temporaire, l’établissement d’une plateforme de coopération contre la coercition économique et la liste des présidents des groupes spéciaux d’arbitrage.



Saluant l’esprit de solidarité et de responsabilité de l’ensemble des membres, le responsable vietnamien s’est dit fier de la contribution active de son pays en tant que président en 2026. Il s'est déclaré convaincu que, sur la base de ces résultats, le CPTPP continuera de se développer et d'enregistrer de nouveaux succès sous la présidence du Pérou en 2027, avec le Vietnam et la Malaisie en tant que vice-présidents. L'accord renforcera davantage son rôle de pionnier dans la promotion d'un environnement international de commerce et d'investissement ouvert, stable, prévisible et fondé sur des règles. -VNA



