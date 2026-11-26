

Hanoi (VNA) - Le développement du secteur énergétique doit avoir une longueur d’avance afin de répondre aux exigences du développement socio-économique, de garantir la défense et la sécurité nationales et d’améliorer les conditions de vie de la population, a souligné le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung lors de la cérémonie célébrant le 65e anniversaire du secteur pétrolier et gazier du Vietnam (27 novembre 1961 – 2026), organisée le 26 novembre après-midi à Hanoï.



La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables du Parti et de l’État, de représentants des ministères, des secteurs et des collectivités locales, de partenaires vietnamiens et étrangers, ainsi que de plusieurs générations de dirigeants et de travailleurs du secteur pétrolier et gazier.

Le Premier ministre Le Minh Hung s’exprime lors de la cérémonie du 65e anniversaire du secteur pétrolier et gazier du Vietnam. Photo : VNA







Prenant la parole à cette occasion, le chef du gouvernement a affirmé qu’au cours de ses 65 années de construction et de développement, le secteur pétrolier et gazier vietnamien avait obtenu d’importants résultats et apporté une contribution significative à l’édification nationale. Depuis la création, le 27 novembre 1961, de la Délégation d’exploration pétrolière no 36, première organisation spécialisée dans ce domaine au Vietnam, les générations de travailleurs du secteur ont progressivement maîtrisé les activités de prospection, d’exploration, d’exploitation et de transformation des hydrocarbures, tout en construisant et en exploitant de grandes installations industrielles et énergétiques.



Durant les premières années du Renouveau (Doi Moi), les recettes pétrolières ont contribué de manière importante à aider le pays à surmonter ses difficultés et à mobiliser des ressources pour l’investissement et le développement. À ce jour, la production cumulée de pétrole brut du pays atteint 458,5 millions de tonnes, tandis que les contributions au budget de l’État de l’ensemble du système s’élèvent à environ 3,1 millions de milliards de dongs. Le secteur contribue également à garantir la sécurité énergétique, économique et alimentaire, à assurer le bien-être social et à protéger la souveraineté nationale en mer.



En 65 ans, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PETROVIETNAM) est passé des premières activités de prospection pétrolière à la maîtrise progressive des différentes étapes de la chaîne de valeur, de l’exploration et de l’exploitation à la transformation et aux services techniques. Parti de ses premières installations terrestres, le secteur s’est étendu aux activités en mer et a construit et exploité de nombreux ouvrages pétroliers et gaziers de grande envergure. Il a ainsi progressivement constitué une chaîne de valeur et un écosystème industriel et énergétique intégrés. Parallèlement au développement de ses activités au Vietnam, PETROVIETNAM a également commencé à exporter ses services techniques vers les marchés internationaux. Tout au long de ce parcours, le groupe a non seulement contribué de manière importante au budget de l’État et à l’économie nationale, mais a aussi associé ses missions économiques aux impératifs de défense, de sécurité, de diplomatie et de protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays.



Soulignant que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, marquée par une transformation profonde de son modèle de croissance et la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et 2045, le Premier ministre a estimé que le secteur pétrolier et gazier et PETROVIETNAM devaient contribuer pleinement à garantir l’approvisionnement énergétique nécessaire au développement national.



Dans un contexte marqué par les fortes fluctuations des marchés énergétiques mondiaux, une concurrence technologique accrue et des exigences croissantes en matière de réduction des émissions, il est nécessaire, selon lui, d’exploiter efficacement les ressources existantes tout en préparant les capacités nécessaires pour l’avenir. La prospection et l’exploitation des hydrocarbures doivent rester des activités fondamentales, tout en s’accompagnant d’une transition vers de nouveaux domaines énergétiques.



Le Premier ministre a demandé au secteur de concrétiser les orientations définies dans la Résolution no 70-NQ/TW sur la garantie de la sécurité énergétique nationale, la Résolution no 79-NQ/TW sur le développement de l’économie publique, ainsi que dans les conclusions nos 18-KL/TW et 106-KL/TW du Comité central du Parti, à travers des programmes d’action concrets. Il a notamment appelé à développer un secteur pétrolier et gazier moderne et intégré, à renforcer son autonomie, à intensifier les études de base, la prospection et l’exploration, à accroître les réserves et à exploiter efficacement les ressources en hydrocarbures.



Il a également insisté sur la nécessité de s’intéresser aux zones présentant des défis géologiques et technologiques, de renforcer la coopération internationale dans la prospection, l’exploitation et le stockage des hydrocarbures, ainsi que de garantir la sécurité et la stabilité des installations pétrolières et gazières. L’objectif est de constituer de manière proactive des sources d’approvisionnement énergétique stables, diversifiées et durables.



Parallèlement, le chef du gouvernement a demandé d’accélérer les investissements dans l’industrie énergétique en lien avec la transition énergétique verte, en concentrant les ressources sur les projets prioritaires et les infrastructures énergétiques. Il a souligné l’importance d’assurer une connectivité cohérente entre l’exploitation, le transport, la transformation et la consommation, ainsi que de promouvoir la recherche et les investissements dans l’éolien offshore, la production d’hydrogène et d’ammoniac verts, et les technologies de captage, de stockage et d’utilisation du carbone.



Il a également demandé que chaque projet fasse l’objet d’une préparation rigoureuse en matière de marchés, de technologies, de financement et de rentabilité globale, et que sa mise en œuvre respecte les délais et les normes de qualité, tout en faisant l’objet d’un contrôle strict des coûts. Les projets doivent non seulement générer des produits et des retombées économiques, mais aussi contribuer au renforcement des capacités industrielles, au développement des entreprises et à l’augmentation de la valeur ajoutée nationale.



Le Premier ministre a par ailleurs appelé à opérer une transformation fondamentale dans les domaines des sciences et technologies et de la qualité des ressources humaines. Il a demandé de passer de l’adoption et de l’application des technologies à la recherche, à l’innovation et à la maîtrise des technologies essentielles, en prenant la productivité, la valeur ajoutée et l’autonomie technologique comme principaux critères de développement.



Il a également insisté sur l’accélération de l’utilisation de l’intelligence artificielle et des données massives dans la gestion et l’exploitation des gisements, des raffineries et des installations pétrochimiques, ainsi que dans l’optimisation de la chaîne de valeur. Le secteur doit former des experts et des ingénieurs de niveau international, élargir ses marchés et participer davantage aux segments à forte valeur ajoutée de la chaîne énergétique mondiale.



Concernant PETROVIETNAM, le Premier ministre a demandé au groupe de définir une vision stratégique à long terme et de nourrir l’ambition de rayonner à l’échelle mondiale, en s’appuyant sur sa capacité à assumer des missions stratégiques toujours plus importantes pour le pays, ainsi que sur des compétences technologiques avancées et une compétitivité durable. Il doit ainsi contribuer plus efficacement au développement économique national et renforcer la place du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales de l’industrie énergétique.



Le Premier ministre a également demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales, en particulier au ministère de l’Industrie et du Commerce et au ministère des Finances, de réexaminer et de perfectionner rapidement les mécanismes, politiques, stratégies et plans de développement. Ils doivent préparer les conditions nécessaires à la mise en œuvre coordonnée de la Loi sur le pétrole et le gaz de 2026, qui entrera en vigueur le 1er mars 2027, et lever les obstacles liés aux stratégies, à la planification, aux investissements, au développement des infrastructures et aux marchés énergétiques.



Le chef du gouvernement s’est dit convaincu que, forts de leurs 65 années de tradition, de leur intelligence, de leur détermination et de leur esprit de solidarité, le secteur pétrolier et gazier vietnamien et PETROVIETNAM continueraient de mettre en œuvre l’orientation « Pionnier – Excellence – Durabilité – Rayonnement mondial » définie par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, d’obtenir de nouveaux résultats et de contribuer à l’édification et à la défense de la Patrie. - VNA