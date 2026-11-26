

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a salué la promotion du dialogue entre l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union européenne (UE), estimant qu’il s’agissait d’une occasion de relier des espaces économiques dynamiques, de consolider la confiance et d’élargir les perspectives de coopération.



Le 26 novembre après-midi, à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a reçu le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maroš Šefčovičm, ainsi que les ministres et chefs de délégation des pays membres du CPTPP, à l’occasion de la 11e réunion du Conseil du CPTPP.

Lors de la rencontre. Photo : VNA





Le Premier ministre a remercié les membres du CPTPP pour leur coopération et leur accompagnement du Vietnam durant son année de présidence de l’Accord en 2026. Il a salué la participation du commissaire européen et apprécié le rôle de l’UE dans le renforcement des liens entre ces deux importants espaces économiques. Il s’est félicité des nouvelles avancées enregistrées par le CPTPP, notamment l’élargissement de ses membres, l’intérêt croissant de nombreuses économies pour une adhésion à l’Accord et l’extension continue de son programme de travail, qui lui permet de s’adapter rapidement aux évolutions régionales et internationales.



Présentant les orientations de développement du Vietnam pour la nouvelle période, le chef du gouvernement a indiqué que le pays était déterminé à renouveler son modèle de développement et ambitionnait d’atteindre une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10 % sur la période 2026-2030, en vue de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Pour concrétiser cet objectif, le Vietnam considère les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme les principaux moteurs de croissance. Il entend également accélérer la transition verte, développer l’économie circulaire, perfectionner ses institutions et ses infrastructures et améliorer la qualité de ses ressources humaines.



Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam poursuivait une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie et de résilience, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures. Le pays entend poursuivre une intégration internationale proactive, notamment une intégration économique globale, approfondie, substantielle et efficace. Dans ce processus, le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations de coopération avec les membres du CPTPP et l’UE.



Prenant note des échanges et des propositions du commissaire européen et des ministres et chefs de délégation du CPTPP, le chef du gouvernement a estimé que, dans un contexte marqué par de nombreuses fluctuations de l’économie et du commerce internationaux, le renforcement du dialogue entre des partenaires attachés à un commerce ouvert et fondé sur des règles revêtait une importance particulière.



Le Premier ministre a appelé les membres du CPTPP à préserver leur unité et à continuer de jouer un rôle pionnier dans la promotion du commerce ouvert et fondé sur des règles, ainsi que dans le renforcement du système commercial multilatéral, avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en son centre. Il les a également invités à soutenir la modernisation et l’élargissement de l’Accord sur la base du consensus, en veillant à la qualité de ses dispositions et à l’efficacité de sa mise en œuvre, afin que celle-ci apporte avant tout des bénéfices concrets aux entreprises et aux populations.



Il a par ailleurs préconisé de renforcer les liens et la coopération entre le CPTPP et ses partenaires, en particulier l’ASEAN et l’UE, et de mieux exploiter les complémentarités entre ces espaces dans les domaines de la connectivité des chaînes d’approvisionnement, du commerce, de l’investissement, des transitions numérique et verte, de l’innovation et du développement durable. Il a également appelé à accorder une attention accrue au soutien des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), afin de les aider à tirer pleinement parti des engagements du CPTPP, à renforcer leur compétitivité et à s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.



Le Premier ministre a souhaité que le commissaire européen et les ministres continuent de promouvoir une coopération concrète avec le Vietnam et accompagnent le pays dans la mise en œuvre de l’Accord. Le Vietnam s’engage à respecter pleinement et sérieusement ses engagements internationaux et à continuer d’assumer ses responsabilités en tant que membre actif et proactif du CPTPP, contribuant aux intérêts communs de l’ensemble de ses membres. Il poursuivra également ses réformes du cadre juridique et l’amélioration de son environnement d’investissement et d’affaires, afin de faciliter les investissements et la coopération à long terme des entreprises des pays membres du CPTPP et de l’UE au Vietnam.



Lors de cette rencontre, le commissaire européen et les ministres et chefs de délégation du CPTPP ont partagé leurs évaluations des résultats de la coopération au cours de la période écoulée, des orientations de développement du CPTPP et des perspectives de renforcement des liens avec l’UE. Ils ont salué les réalisations du Vietnam et ses orientations de développement, ainsi que son rôle à la présidence du CPTPP en 2026 et ses contributions à la promotion de la coopération entre le CPTPP et l’UE, qui ont permis d’obtenir des résultats importants dans un contexte marqué par de nombreux défis et incertitudes.



Partageant les points de vue du Premier ministre, les ministres et chefs de délégation se sont félicités des résultats de la coopération obtenus jusqu’à présent et ont affirmé que leurs pays attachaient une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et souhaitaient renforcer leur coopération avec lui dans le cadre du CPTPP ainsi que dans les domaines bilatéraux, notamment le commerce, l’économie et l’investissement. Les représentants des économies membres de l’APEC ont également affirmé leur soutien et exprimé l’espoir que le Vietnam assume avec succès ses responsabilités en tant que pays hôte de l’APEC en 2027.



Soulignant la convergence des priorités des deux parties, le commissaire européen a affirmé que l’UE attachait une grande importance à son Partenariat stratégique intégral avec le Vietnam et à l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA). Il a proposé de mieux exploiter les mécanismes de coopération existants afin d’approfondir les relations et de les rendre plus substantielles et plus efficaces dans tous les domaines. -VNA