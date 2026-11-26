Hanoï (VNA) – La deuxième réunion du Comité mixte Vietnam-Panama sur la coopération économique, commerciale et d’investissement s’est tenue en ligne le 26 novembre, entre Hanoï et Panama, sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai, et du vice-ministre panaméen du Commerce et de l’Industrie, Omar Torres De León.

À cette occasion, Luong Hoang Thai a affirmé que le Vietnam considérait le Panama comme un partenaire important en Amérique latine et était disposé à approfondir leur coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, ainsi qu’à renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement. Grâce à sa position stratégique dans les échanges commerciaux et la logistique mondiale, le Panama pourrait servir de plateforme de transit et de distribution pour faciliter l’accès des produits vietnamiens aux marchés d’Amérique centrale, des Caraïbes et d’Amérique du Sud.

De son côté, Omar Torres De León a salué les progrès récents des relations bilatérales. Il a souligné que la visite officielle au Vietnam du président panaméen José Raúl Mulino Quintero, début octobre 2026, avait constitué une étape importante, marquée par la signature de nombreux documents de coopération et donnant un nouvel élan aux relations bilatérales dans divers domaines.

Les deux parties ont passé en revue leur coopération et défini les orientations à venir dans six domaines clés : l’économie et le commerce, l’agriculture, les sciences et les technologies, l’investissement, les transports, ainsi que la culture, les sports et le tourisme.

Elles sont convenues de diversifier davantage les échanges commerciaux, de renforcer les liens entre les entreprises et de multiplier les contacts entre les organismes de promotion du commerce et les chambres de commerce, afin de mieux exploiter le potentiel de leurs marchés respectifs.

Dans le secteur agricole, les deux pays renforceront leur coordination en matière de quarantaine animale et végétale, de sécurité sanitaire des aliments, d’échanges techniques et d’ouverture de leurs marchés aux produits agricoles.

Considérées comme un domaine à fort potentiel, les sciences et les technologies feront l’objet d’une coopération accrue, notamment à travers la désignation de points focaux au sein des agences compétentes, le partage d’informations, les échanges d’experts et la mise en relation des entreprises.

Les deux délégations ont également examiné les possibilités d’investissement dans l’économie numérique, l’économie maritime, la transition énergétique, l’agriculture intelligente, la transformation des produits alimentaires et la fabrication de biens de consommation. Elles ont convenu d’accélérer les négociations sur l’Accord de promotion et de protection des investissements.

Elles ont par ailleurs pris note des résultats obtenus dans les transports maritimes et aériens grâce aux documents récemment signés, et défini les orientations de leur coopération dans la culture, les sports et le tourisme. La réunion devrait ainsi contribuer à des avancées concrètes dans les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.

À l’issue de la réunion, Luong Hoang Thai et Omar Torres De León ont signé le procès-verbal de la deuxième session du Comité mixte.

Depuis plusieurs années, le Panama figure parmi les dix premiers partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine. Selon les Douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 478,1 millions de dollars en 2025, en hausse de 19,2 % par rapport à 2024. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 462,6 millions de dollars (+18,42 %), contre 15,5 millions de dollars d’importations (+48,14 %).

Le Vietnam exporte principalement vers le Panama des chaussures, des téléphones et composants, des ordinateurs et produits électroniques, des textiles, des moyens de transport et pièces détachées, ainsi que des produits aquatiques. En retour, il importe essentiellement du bois et ses dérivés, ainsi que des produits aquatiques. -VNA