



Hanoï (VNA) – Le Vietnam continuera de collaborer avec les États-Unis, tant dans le cadre de l’enquête commerciale en cours que dans celui des négociations visant à parvenir à un accord commercial réciproque, équitable et équilibré. Cette démarche intervient alors que les États-Unis envisagent d’imposer des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 35 % sur les produits vietnamiens, a déclaré le 26 novembre le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai.



Lors d’un point de presse consacré aux conclusions préliminaires de l’enquête menée par le Bureau du représentant américain au commerce (USTR), en vertu de la section 301 de la loi américaine sur le commerce de 1974 (« Trade Act of 1974 »), concernant les capacités de production structurellement excédentaires dans le secteur manufacturier, M. Thai a souligné que cette enquête devait être conduite conformément à la législation américaine, notamment aux dispositions de ladite section 301.



Selon ces conclusions préliminaires, les États-Unis envisagent un taux de droits de douane pouvant atteindre 35 %. Si les deux pays parviennent à un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, ce taux pourrait être ramené à 20 %.



M. Thai a souligné qu’il ne s’agissait que de conclusions préliminaires et que la procédure d’enquête américaine prévoyait plusieurs étapes, notamment des consultations, des clarifications et le recueil des observations du public, avant qu'une décision définitive ne soit prise. Les pays concernés, les entreprises américaines et les autres parties prenantes peuvent faire valoir leurs points de vue tout au long de ce processus.



La décision finale concernant les droits de douane relève de la compétence des États-Unis, conformément à leur législation nationale. Elle dépendra des informations communiquées par les différentes parties ainsi que des discussions entre les deux pays au cours des prochaines semaines, a-t-il précisé.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec d’autres ministères et organismes vietnamiens, a déjà transmis des informations à la partie américaine et continuera de le faire. Les entreprises implantées au Vietnam, y compris celles à capitaux américains, peuvent également contribuer à l’enquête en faisant part de leurs observations.



Par ailleurs, lors de la 5e réunion des hauts fonctionnaires du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), qui s’est tenue à Hanoï du 23 au 27 novembre, les membres du CPTPP ainsi que des partenaires de l’ASEAN et de l’Union européenne ont également abordé cette question. Selon M. Thai, les participants ont exprimé leur désaccord avec les conclusions de l’USTR selon lesquelles le secteur manufacturier mondial souffrirait de capacités de production excédentaires.



Concernant les prochaines étapes, il a indiqué que le Vietnam privilégierait deux axes d’action dans ses relations avec les États-Unis.



Le premier consiste à coopérer dans le cadre de l’enquête menée au titre de la section 301. Le Vietnam maintiendra des contacts étroits avec les autorités américaines, leur fournira des informations complémentaires et participera aux auditions publiques. Le ministère se coordonnera également avec les associations professionnelles, notamment la Chambre de commerce américaine au Vietnam, afin de veiller à ce que les enquêteurs américains disposent d’informations complètes, exactes et objectives.



Le second axe porte sur les négociations relatives à l’ART (Accord sur les relations commerciales). Le Vietnam a transmis les données nécessaires et proposé des engagements d’un niveau comparable, voire supérieur, à ceux souscrits dans le cadre de certains de ses accords de libre-échange existants. Ces propositions témoignent de la bonne volonté du Vietnam et de sa détermination à parvenir à un accord, même si les deux parties doivent encore examiner les dispositions de celui-ci et parvenir à un consensus, a-t-il précisé.



M. Thai a exprimé l’espoir que les deux pays puissent parvenir rapidement à un accord et le signer. Il a souligné que les engagements proposés par le Vietnam étaient d’une ampleur sans précédent.



Il a ajouté que le gouvernement préparait également les entreprises à faire face aux éventuels risques commerciaux dans un contexte international complexe. Le 21 novembre, le gouvernement a adopté une résolution définissant un plan global de gestion des excédents commerciaux et de prévention des risques liés au commerce international pour la période 2026-2030.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce a été chargé de se coordonner avec les autres organismes concernés afin d'aider les entreprises à élaborer des plans adaptés de gestion des risques. L’Autorité vietnamienne des recours commerciaux (Trade Remedies Authority of Vietnam), relevant de ce ministère, publie par ailleurs régulièrement des alertes sur les risques potentiels de contournement des mesures de défense commerciale et sur d’autres risques liés aux échanges commerciaux.



Le 25 novembre, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a présidé des réunions avec plusieurs ministères et organismes afin d’examiner les mesures permettant de gérer de manière proactive les risques liés aux importations et aux exportations. M. Thai a affirmé que le gouvernement continuerait d'accompagner les entreprises et de coopérer avec les autorités américaines afin de limiter les éventuelles répercussions. - VNA

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