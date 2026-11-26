

Hanoï (VNA) – Lors du point de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu dans l’après-midi du 26 novembre, la porte-parole du ministère a été interrogée sur la réaction du Vietnam aux informations faisant état de nouvelles mesures tarifaires américaines visant 16 économies, dont le Vietnam. L’Office du représentant américain au commerce (USTR) a notamment proposé des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 35 % sur les produits vietnamiens. La porte-parole a indiqué que le ministère de l’Industrie et du Commerce disposait de toutes les informations nécessaires à ce sujet.



Elle a précisé que la publication par l’USTR de conclusions préliminaires et sa proposition d’un taux tarifaire maximal s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure prévue par la législation américaine. Il ne s’agit que d’une proposition, qui n’est pas immédiatement applicable et n’est pas encore entrée officiellement en vigueur. L’USTR recueillera les avis et mènera des consultations avec les parties concernées avant de prendre une décision définitive sur les taux de droits de douane applicables, leurs modalités d’application, leur articulation avec les autres mesures tarifaires ainsi que les catégories de produits susceptibles d’en être exemptées. Conformément aux règles et aux pratiques américaines, les États-Unis devraient rendre leur décision définitive au plus tard le 11 mars 2027.



Ces derniers temps, le Vietnam a pris de nombreux engagements dans le cadre des négociations sur l’Accord commercial réciproque, équitable et équilibré avec les États-Unis. Il a également pris l'initiative de mettre en œuvre d'importantes mesures de réforme afin de répondre aux préoccupations de la partie américaine, notamment celles liées aux enquêtes menées au titre de la section 301 de la loi américaine sur le commerce de 1974. Les deux parties ont pratiquement achevé l'ensemble des négociations. Seul un nombre limité de questions techniques restent à examiner et à clarifier avant la conclusion de ce processus.



Le Vietnam appelle une nouvelle fois les États-Unis à porter une appréciation objective et équilibrée sur les efforts déployés et les résultats obtenus par le Vietnam dans ces domaines. Dans les temps à venir, les organismes compétents vietnamiens poursuivront les consultations directes avec la partie américaine dans un esprit de bonne volonté. Le Vietnam est également prêt à partager des informations et à apporter des éclaircissements sur ses politiques et réglementations afin de régler de manière satisfaisante les divergences.



Lors du même point de presse, répondant à une question sur la réaction du Vietnam à la décision de l'USTR de prolonger jusqu'en février 2027 son enquête commerciale concernant la protection des droits de propriété intellectuelle au Vietnam, ainsi que sur les échanges et la coopération entre les deux parties à ce sujet, la porte-parole a affirmé que cette prolongation relevait également d'une procédure interne américaine et ne reflétait ni la nature ni le degré de gravité de l'enquête.



Elle a réaffirmé que la position du Vietnam concernant l'enquête commerciale relative à la protection des droits de propriété intellectuelle avait été clairement exposée à plusieurs reprises. Le Vietnam appelle une nouvelle fois les États-Unis à porter une appréciation objective et équilibrée sur ses efforts et ses résultats dans ces domaines, en particulier au cours de la période récente.



Parallèlement, le Vietnam poursuivra les consultations directes avec la partie américaine dans un esprit de bonne volonté. Il est également prêt à partager des informations et à clarifier ses politiques, ses réglementations ainsi que leur mise en œuvre concrète auprès de ses partenaires internationaux, dont les États-Unis, afin de régler de manière satisfaisante les divergences et de contribuer ainsi à la mise en place d'un environnement d'investissement et d'affaires transparent et sain au Vietnam.- VNA

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