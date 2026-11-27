Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 26 novembre, Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a assisté, avec plusieurs responsables municipaux, au lancement des travaux du câble sous-marin à fibre optique reliant le Vietnam, la Thaïlande et Singapour (VTS).



Il s’agit du premier câble sous-marin international lancé à l’initiative d’une entreprise vietnamienne, le groupe des télécommunications et de l’industrie de l’Armée - Viettel, qui en assure également la maîtrise. Il offrira la plus grande capacité et la meilleure qualité de transmission parmi les câbles sous-marins reliant le Vietnam à Singapour.



D’une longueur d’environ 2.500 km et d’une capacité de 600 Tbps, le câble VTS devrait être mis en service au quatrième trimestre 2030.



Le tronçon reliant directement le Vietnam à Singapour, long d’environ 1.200 km, offrira une capacité de 240 Tbps, soit environ 2,5 fois la capacité totale des câbles internationaux actuellement exploités par le Vietnam.



La station d’atterrissement du câble sera située dans la commune de Ho Tram, à Hô Chi Minh-Ville.

Cérémonie de lancement. Photo: VNA



Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, les besoins du Vietnam en bande passante internationale augmentent en moyenne de 24 % par an, ouvrant des perspectives pour le développement de l’économie des données et le renforcement de la position du pays dans la région.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Truong Minh Huy Vu, a souligné l’importance de cette nouvelle connexion directe avec Singapour, grand centre régional des télécommunications, des données et de la finance. Le projet contribuera à répondre aux besoins de Hô Chi Minh-Ville en infrastructures numériques pour soutenir ses ambitions dans les domaines de la finance internationale, des données et de l’économie numérique.



Le projet VTS réunit plusieurs grands opérateurs de télécommunications, dont Viettel et Singtel, à l’origine de cette initiative commune, ainsi que le thaïlandais AIS et les entreprises vietnamiennes VNPT, FPT Telecom et Viettel IDC. – VNA