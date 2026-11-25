Hanoï (VNA) - Selon le classement Speedtest Global Index publié par Ookla pour septembre 2026, le Vietnam occupe le 8e rang mondial pour la vitesse de l’Internet mobile, avec un débit médian descendant de 230,31 Mbps. Il devance ainsi les États-Unis (190,59 Mbps) et la Chine (170,11 Mbps). En matière d’Internet fixe, le pays se classe au 10e rang mondial, avec un débit de 297,64 Mbps, derrière la Thaïlande (303,68 Mbps) et Israël (301,72 Mbps), mais devant la République de Corée (253,97 Mbps). Singapour arrive en tête avec 476,02 Mbps.

Ces performances sont le résultat de plusieurs années d’investissements dans les infrastructures de télécommunications. Fin 2015, le débit moyen de l’Internet au Vietnam ne dépassait pas 3,8 Mbps, ce qui plaçait le pays au 95e rang mondial. À l’époque des réseaux 3G et 4G, la vitesse de téléchargement mobile oscillait entre 35 et 50 Mbps, sans permettre au pays de progresser sensiblement dans le classement international.

Un tournant s’est produit fin 2024 avec le lancement commercial de la 5G, qui a permis au Vietnam de grimper à la 37e place mondiale. En mars 2025, le pays a intégré pour la première fois le Top 20. En juillet 2026, le débit médian descendant mobile a atteint 205,58 Mbps, propulsant le Vietnam dans le Top 10 mondial, à la 10e place.

Ainsi, en une dizaine d’années, le Vietnam est passé des derniers rangs mondiaux à une position de premier plan, grâce à trois générations de technologies mobiles. L’essentiel de cette progression s’est toutefois concentré sur moins de deux ans après le déploiement de la 5G.

Cette percée s’explique notamment par l’accélération du déploiement des infrastructures. Selon le ministère des Sciences et des Technologies, la couverture 5G est passée de 0,93 % de la population en 2023 à 90,2 % en 2025, tandis que le nombre de stations de base a bondi de 184 à plus de 30 000.

En mars 2026, le réseau 4G couvrait déjà 99,48 % de la population, constituant un socle essentiel à cette modernisation. Le Vietnam comptait également 22,41 millions d’abonnements 5G, signe que cette technologie a dépassé le stade expérimental pour entrer dans une phase de déploiement à grande échelle.

Dans cette dynamique, Viettel joue un rôle moteur. Le 15 octobre 2024, le groupe a lancé le premier réseau commercial 5G du Vietnam, avec 6 500 stations de base. En 2025, il en a installé 23 500 supplémentaires, portant leur nombre total à 30 000. La couverture atteignait alors 90 % en extérieur et 70 % à l’intérieur des bâtiments à l’échelle nationale. Cette expansion a permis à Viettel de figurer parmi les 15 opérateurs mondiaux disposant du plus grand nombre de stations 5G en 2025.

Le 15 septembre 2026, les opérateurs vietnamiens ont définitivement mis fin aux réseaux 2G sur l’ensemble du territoire. Les fréquences jusqu’alors mobilisées par cette technologie sont désormais réaffectées aux réseaux 4G et 5G, offrant de nouvelles marges de progression aux débits.

Viettel prévoit ainsi d’accroître de 10 % la vitesse de l’Internet tout en étendant la couverture, à moindre coût, aux zones rurales, montagneuses et insulaires. Pour 2026, le groupe ambitionne de porter son parc à environ 50 000 sites 5G et de couvrir 97 % de la population.

Cette ambition s’inscrit dans les objectifs nationaux. Selon l’Autorité des télécommunications, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam vise en 2026 des débits de 170 Mbps pour le mobile et de 300 Mbps pour le fixe, une couverture 5G de 99 % de la population et un accès au haut débit de 1 Gbps pour 40 % des habitants. À l’horizon 2030, la Résolution n° 57 du Bureau politique fixe l’objectif d’une couverture 5G nationale reposant sur des infrastructures à très haut débit. -VNA