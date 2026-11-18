Hanoï (VNA) – La cérémonie de remise des Prix de l’innovation scientifique et technologique du Vietnam (VIFOTEC) 2025 s’est déroulée le 17 novembre au soir à Hanoï.



Elle était organisée par l’Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA), en coordination avec le ministère des Sciences et des Technologies, la Confédération générale du Travail du Vietnam et le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.



L’événement a réuni de nombreux dirigeants, experts, scientifiques et représentants d’entreprises, parmi lesquels Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et présidente d’honneur du Fonds VIFOTEC.



Le professeur et académicien Chau Van Minh, président de la VUSTA. Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, le professeur et académicien Chau Van Minh, président de la VUSTA, a souligné qu’en plus de trente ans d’existence, depuis 1995, les Prix VIFOTEC s’étaient imposés parmi les distinctions scientifiques les plus prestigieuses du pays, illustrant le rôle moteur de la communauté scientifique dans le développement national.



L’édition 2025 a enregistré 121 projets candidats, dont 83 ont été retenus pour évaluation dans six domaines. Le comité d’organisation a finalement récompensé 42 projets, en décernant six premiers prix, dix deuxièmes prix, treize troisièmes prix et treize prix d’encouragement.



Par ailleurs, le directeur de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a remis des certificats à deux projets ayant remporté un premier prix, l’un dans le domaine des économies d’énergie et de l’utilisation des nouvelles énergies, l’autre dans celui des technologies des matériaux.



La Confédération générale du Travail du Vietnam a également décerné des distinctions pour le travail créatif aux responsables des projets primés, selon leur catégorie.



À cette occasion, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Le Xuan Dinh, a officiellement lancé les Prix VIFOTEC 2026, précisant que la prochaine édition mettrait l’accent sur six domaines clés : la mécanique et l’automatisation ; les technologies des matériaux ; les technologies de l’information, l’électronique et les télécommunications ; la biologie au service de la production et de la vie quotidienne ; les technologies de lutte contre le changement climatique, de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles ; ainsi que les technologies d’économie d’énergie et d’utilisation des nouvelles énergies.



Organisés chaque année, les Prix de l’innovation scientifique et technologique du Vietnam visent à récompenser les chercheurs et les innovateurs de tout le pays pour leurs réalisations scientifiques et techniques remarquables. Au fil des éditions, la qualité croissante des projets présentés a renforcé le rayonnement du concours auprès de la communauté scientifique et du monde économique. Plusieurs innovations ont ainsi ouvert la voie à des applications concrètes, au service de la société et de la population. -VNA