Hanoï (VNA) - La résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique fait de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels du développement national. Sa mise en œuvre exige des avancées concrètes dans la recherche, la production, la gestion publique et la fourniture de services à la population.

Libérer le potentiel créatif et rapprocher la recherche des réalités

Les distinctions scientifiques et technologiques contribuent à valoriser les innovations, à encourager la maîtrise des technologies et à promouvoir l’application des résultats de recherche.

Élaborées par l’Association vietnamienne des logiciels et des services des technologies de l’information (VINASA), sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, la Carte des entreprises de technologie numérique 2026 et la sélection des dix meilleures entreprises du secteur dressent un panorama des capacités nationales. Réparties en 11 domaines et couvrant 108 positions d’entreprises, elles témoignent de la montée en gamme des entreprises vietnamiennes, qui passent progressivement de la sous-traitance logicielle et de l’assemblage électronique à des activités plus complexes, telles que la conception de circuits intégrés et le développement de produits propriétaires.

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, cette initiative permet non seulement d'identifier les entreprises leaders, mais aussi d'évaluer les technologies maîtrisées et leur capacité à répondre aux besoins concrets. Ces entreprises doivent également assumer leurs responsabilités en matière de qualité, de cybersécurité, de protection des données et de gestion des risques.

La détection et la formation des talents dans les domaines scientifiques et technologiques constituent un fondement essentiel pour réaliser des percées à long terme. En 2026, le prix scientifique et technologique "Globe d’or" a récompensé dix jeunes chercheurs vietnamiens de moins de 35 ans. Le nombre de domaines couverts par le concours est passé de cinq à dix, avec une attention accrue portée à la qualité des travaux, à la capacité de maîtriser les technologies clés, à leur valeur applicative, à l’intégrité scientifique et à la responsabilité des lauréats en matière de contribution après l’obtention du prix.

Par ailleurs, le Prix vietnamien de la créativité scientifique et technologique 2025 (VIFOTEC) a distingué 42 projets parmi 83 candidatures dans six domaines. Deux premiers prix, dans les catégories des économies d'énergie et des nouvelles énergies ainsi que des technologies des matériaux, ont reçu un certificat d'excellence du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Plusieurs travaux présentent des applications concrètes dans la production, la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources.

Une transformation numérique aux résultats concrets

La mise en œuvre de la résolution n°57 se traduit également par des avancées mesurables dans la transformation numérique.

À l'issue d'une campagne de 100 jours visant à lever les obstacles, le ministère de l'Intérieur a achevé la connexion et la synchronisation de ses 12 bases de données avec le Centre national de données. Parmi elles, 11 ont été rapprochées de la base nationale de données sur la population, neuf ont été connectées aux bases internes du secteur et sept sont désormais exploitées pour faciliter les démarches administratives des citoyens et des entreprises.

Des jeunes membres de l’Union de la jeunesse guident les habitants dans l’utilisation des services numériques sur leur téléphone portable. Photo: VNA

Cette progression repose sur la conduite parallèle des travaux techniques, de la normalisation des données, de l'amélioration du cadre institutionnel et de la simplification administrative, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique. Chaque mission est assortie d'objectifs et de délais précis.

Au niveau local, Thanh Hoa mène, du 2 novembre au 31 décembre 2026, une campagne de 60 jours pour promouvoir l'installation de son application numérique dans les 166 communes et quartiers, avec pour objectif de toucher 40 % de la population adulte. Les autorités locales accompagnent les habitants dans son utilisation. À ce jour, 6 459 adultes ont installé l'application dans la commune de Trung Chinh, soit plus de 26 % de la population adulte.

Ces initiatives illustrent la concrétisation progressive de la résolution n°57, grâce à la mobilisation des organismes publics, des chercheurs et des entreprises. Ces évolutions doivent être maintenues et étendues afin que la science, la technologie et la transformation numérique s'intègrent véritablement aux activités de production, à la gestion et à la vie quotidienne. -VNA