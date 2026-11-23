Hanoï (VNA) – Dans un contexte de réorganisation des réseaux de production mondiaux, le Vietnam dispose d’une occasion majeure de renforcer sa position dans l’industrie mondiale. Toutefois, le maintien d’un modèle d’attraction des investissements étrangers fondé sur des projets isolés risque de cantonner les petites et moyennes entreprises (PME) nationales à des activités de sous-traitance à faible valeur ajoutée.

Pour accéder aux segments à plus forte valeur ajoutée de la production, les entreprises locales doivent désormais s’orienter vers le développement de zones industrielles intégrées, moderniser leurs méthodes de gestion grâce aux outils numériques et investir dans la fabrication de composants de haute précision.

Ces dernières années, les investissements directs étrangers (IDE) ont contribué de manière significative aux exportations vietnamiennes, mais leurs retombées sur le tissu économique local restent limitées. Cette situation s’explique notamment par une approche dispersée de l’investissement, reposant sur des projets isolés et caractérisée par une faible interconnexion entre les zones de production et les différents secteurs. Les grands groupes internationaux s’implantent généralement avec leurs propres réseaux de fournisseurs, ce qui constitue un obstacle important pour les entreprises vietnamiennes souhaitant devenir des fournisseurs de premier ou de second rang.

Dans ce contexte, la création de pôles industriels interconnectés est considérée comme une solution structurante. Au lieu de développer des projets de manière isolée, les collectivités locales sont appelées à aménager des zones de production regroupant grandes entreprises, fournisseurs de produits industriels, prestataires logistiques et centres de contrôle de la qualité. Cette proximité permettrait aux PME de réduire les coûts de transport et de stockage, de raccourcir les délais de livraison, de favoriser les échanges entre ingénieurs et de mutualiser des infrastructures coûteuses, telles que les stations d’épuration et les laboratoires d’essai.

Selon Phan Dang Tuat, président de l’Association vietnamienne des industries de sous-traitance (VASI), la petite taille de la plupart des entreprises vietnamiennes et leur dispersion géographique limitent leur capacité à répondre aux exigences des groupes multinationaux en matière de volumes et de régularité des approvisionnements. La mise en place de pôles industriels structurés, avec la participation d’entreprises leaders, permettrait ainsi de renforcer leur intégration aux chaînes de production internationales.

Au-delà des infrastructures physiques, l’obtention et le maintien de contrats dépendent également de l’organisation interne des usines. Les donneurs d’ordre internationaux examinent attentivement les systèmes de gestion mis en place sur les lignes de production. Or, la majorité des PME vietnamiennes fonctionnent encore selon des méthodes traditionnelles, avec un suivi manuel des données, ce qui nuit à la constance de la qualité et complique la traçabilité en cas de défaut. L’adoption de logiciels de gestion intégrée devient donc une condition essentielle à leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

En numérisant l’ensemble du processus, de l’approvisionnement en matières premières à l’expédition des produits finis, les usines peuvent suivre en temps réel l’utilisation des matériaux, le taux de rebut et l’avancement des commandes. Cette transparence facilite le respect des normes internationales, notamment dans le secteur automobile et en matière de traçabilité environnementale pour les marchés européens, américain et japonais. Elle contribue également à optimiser la gestion des stocks et des finances.

Le vice-président de l’Association des entreprises des industries de sous-traitance de Hanoï (HANSIBA), Nguyen Van, souligne que les partenaires étrangers accordent désormais une importance croissante à la transparence des données et à la modernisation de la gestion de la production. Selon lui, les entreprises vietnamiennes doivent donc normaliser leurs méthodes de travail et accélérer leur transformation numérique afin de répondre aux exigences des grandes chaînes d’approvisionnement.

Les entreprises vietnamiennes doivent donc normaliser leurs méthodes de travail et accélérer leur transformation numérique afin de répondre aux exigences des grandes chaînes d’approvisionnement. Photo: VNA

Enfin, la montée en gamme passe par une évolution de la nature des produits fabriqués. Actuellement, les entreprises locales interviennent principalement dans des activités à faible valeur ajoutée, telles que l’emballage, l’impression, la fabrication de pièces en plastique courantes ou l’assemblage. Ces segments sont peu rentables et les fournisseurs qui y opèrent sont facilement remplaçables. Les entreprises doivent donc progressivement investir dans la fabrication de pièces mécaniques de haute précision et de moules complexes. Cette évolution nécessite des équipements modernes, des technologies avancées et des ingénieurs qualifiés.

Plutôt que de disperser leurs efforts, les PME ont intérêt à se spécialiser dans quelques segments précis afin de devenir des partenaires difficilement remplaçables. Cependant, comme le souligne Truong Thi Chi Binh, vice-présidente et secrétaire générale de la VASI, ces investissements nécessitent généralement cinq à sept ans pour être rentabilisés, alors que les PME n’ont souvent accès qu’à des financements à court terme. La mise en place de crédits à moyen et long terme assortis de taux préférentiels, associée à un soutien à la formation professionnelle et à l’amélioration de l’organisation du travail, apparaît donc essentielle pour accompagner durablement les entreprises dans leur accès aux commandes à forte intensité technologique. – VNA