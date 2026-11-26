Hanoï (VNA) – Au nom du Bureau politique, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a signé la conclusion n° 128-KL/TW, datée du 20 novembre 2026, portant sur le principe de création de la zone économique spéciale de Van Phong, dans la province de Khanh Hoa.



Cette conclusion fait suite à la réunion du Bureau politique du 13 novembre 2026, consacrée à l’examen de la proposition du Comité du Parti de la province de Khanh Hoa concernant la création de cette zone économique spéciale, ainsi qu’aux explications et compléments apportés par ce comité et aux avis des organismes concernés.



Le Bureau politique a approuvé le principe de création de cette zone. Il a également autorisé l’application des mécanismes et politiques préférentiels les plus avantageux, à l’instar de ceux déjà accordés à la zone économique de Dung Quat, dans la province de Quang Ngai, ainsi que des avantages maximaux prévus par la Loi sur le développement urbain.



Le Bureau politique a chargé le Comité du Parti du gouvernement de demander aux organismes concernés de poursuivre, en coordination avec le Comité du Parti de la province de Khanh Hoa, l’examen et la finalisation du projet, en tenant compte des orientations et des observations formulées par le Bureau politique et les organes centraux.



Le projet devra définir clairement la place et le rôle stratégiques de la zone économique spéciale de Van Phong, ses atouts distinctifs et majeurs ainsi que ses principaux moteurs de croissance dans le développement du pays, notamment dans la perspective de faire du Vietnam une puissance maritime, de développer le système logistique et de créer de nouveaux pôles de croissance.



Il est nécessaire de bâtir un modèle d’organisation et de gouvernance efficace, à la fois souple et rigoureux, en renforçant la décentralisation et la délégation de pouvoirs tout en assurant le contrôle de leur exercice.



De plus, le Bureau politique demande de perfectionner les mécanismes, les politiques et les critères pour attirer des investisseurs stratégiques, afin de faire émerger une nouvelle zone de croissance compétitive à l’échelle internationale, qui contribuera de manière significative au développement de l’économie maritime, au développement socio-économique local et régional ainsi qu’à la croissance nationale.



Il convient d’examiner attentivement la faisabilité du projet en termes de ressources et de calendrier de mise en œuvre, ainsi que son efficacité socio-économique, tout en assurant une articulation étroite entre développement économique et social, défense nationale, sécurité, protection de l’environnement, développement culturel, amélioration des conditions de vie de la population et préservation des intérêts à long terme de la nation.



La permanence du Comité du Parti de la province de Khanh Hoa est chargée de piloter avec détermination et efficacité la mise en œuvre de cette politique, en faisant pleinement jouer l’initiative locale. Elle devra également veiller à informer largement la population des objectifs, de la portée, des avantages et des effets de la création de cette zone économique spéciale, tout en garantissant la publicité et la transparence des orientations et des politiques, notamment celles ayant une incidence directe sur la vie quotidienne, la protection sociale et les droits légitimes des habitants.



Si des questions dépassant ses compétences se posent au cours de la mise en œuvre du projet, le Comité du Parti de la province de Khanh Hoa devra en rendre compte de sa propre initiative aux autorités compétentes, pour examen et orientation conformément aux dispositions en vigueur. – VNA