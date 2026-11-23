Hanoï (VNA) – Une série d’événements du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont la 5e réunion des hauts fonctionnaires (SOM5), se tient du 23 au 27 novembre à Hanoï, dans le cadre de la présidence vietnamienne du CPTPP en 2026, placée sous le thème « Shared Vision - Shared Action » (Vision commune – Action commune).



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, la SOM5 se déroule du 23 au 25 novembre. Le 26 novembre seront organisés un dialogue ministériel CPTPP-Union européenne (UE) sur le commerce et l’investissement, un dialogue CPTPP-ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et un forum d’affaires de niveau ministériel CPTPP-ASEAN-UE. La 11e réunion du Conseil du CPTPP et une conférence de presse ministérielle sont prévues le 27 novembre.



Signé en mars 2018 et entré en vigueur pour le Vietnam en janvier 2019, le CPTPP est un accord de libre-échange de nouvelle génération qui compte actuellement 12 membres.



Dans le cadre de sa présidence en 2026, le Vietnam s’est attaché à renforcer le consensus entre les membres et à faire progresser la coopération et la mise en œuvre de l’accord.



Lors de la 10e réunion du Conseil du CPTPP, le 26 juin, les ministres ont adopté deux déclarations conjointes portant sur l’élargissement et la mise en œuvre de l’accord, ainsi que sur la sécurité énergétique et les chaînes d’approvisionnement. Ils ont également décidé de créer un groupe de travail temporaire chargé de promouvoir un environnement commercial équitable, transparent et prévisible. Cette réunion a aussi marqué la conclusion, pour l’essentiel, des négociations d’adhésion du Costa Rica au CPTPP.



Le Vietnam a organisé ou coordonné cinq réunions des hauts fonctionnaires, ainsi que plusieurs réunions techniques et de comités spécialisés, afin de faciliter l’application de l’accord et de renforcer le consensus entre les membres.



Les dialogues avec l’UE et l’ASEAN constituent une autre priorité de la présidence vietnamienne. Ces échanges s’inscrivent dans la continuité des mécanismes de dialogue lancés en 2025 et visent à renforcer la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre le CPTPP et deux partenaires importants.



Le Vietnam s’efforce également de renforcer la participation des entreprises. Un forum d’affaires organisé le 22 juillet à Ho Chi Minh-Ville a réuni près de 200 participants, dont 115 représentants d’entreprises et d’organisations. Au total, 53 entreprises ont participé à plus de 20 rencontres commerciales directes (B2B).



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les résultats de la présidence vietnamienne témoignent des efforts de coordination du Vietnam et de la contribution des 12 membres.



Sous le thème « Vision commune – Action commune », le Vietnam entend faire passer la coopération au sein du CPTPP du dialogue politique à des actions concrètes, au bénéfice des entreprises et des populations.



L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) est un accord de libre-échange (ALE) de nouvelle génération, signé le 8 mars 2018 à Santiago, au Chili.



Il est le fruit des efforts déployés par les pays membres après le retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP). En novembre 2017, les 11 pays restants ont convenu, dans une déclaration commune, de rebaptiser le TPP « Accord de partenariat transpacifique global et progressiste » (CPTPP). L’accord a été officiellement signé par ces 11 pays en mars 2018.



Le Royaume-Uni est devenu le premier pays non fondateur à rejoindre le CPTPP, en signant son protocole d’adhésion le 16 juillet 2023, portant ainsi à 12 le nombre de membres de l’accord. -VNA