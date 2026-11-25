Hanoï (VNA) - Lors de la cinquième réunion plénière des hauts fonctionnaires (SOM5), les représentants des 12 membres du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ont examiné les questions relatives à l’actualisation de l’accord et à la mise en œuvre des activités de coopération. Ils ont également débattu des mesures visant à renforcer les capacités de mise en œuvre, notamment la création d’un mécanisme de soutien au CPTPP et l’examen de l’application des obligations pendant les périodes de transition.

Les participants ont par ailleurs échangé sur l’adhésion de nouvelles économies au partenariat et sur l’organisation de dialogues commerciaux et d’investissement entre le CPTPP et l’Union européenne (UE), d’une part, et entre le CPTPP et l’ASEAN, d’autre part.

En sa qualité de président du CPTPP en 2026, le Vietnam coordonne les discussions en vue de parvenir à des résultats concrets, sur la base d’un consensus général, qui seront soumis à l’examen et à l’approbation des ministres du CPTPP lors de la 11e réunion du Conseil du CPTPP, ainsi que des dialogues sur le commerce et l’investissement CPTPP-UE et CPTPP-ASEAN, prévus les 26 et 27 novembre 2026. Les résultats concrets seront annoncés à l’issue de ces réunions.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, une série d’événements du CPTPP se tient du 23 au 27 novembre à Hanoï, dans le cadre de la présidence vietnamienne du CPTPP en 2026, placée sous le thème "Shared Vision - Shared Action" (Vision commune – Action commune).

La SOM5 se déroule du 23 au 25 novembre. Le 26 novembre seront organisés un dialogue ministériel CPTPP-Union européenne (UE) sur le commerce et l’investissement, un dialogue CPTPP-ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et un forum d’affaires de niveau ministériel CPTPP-ASEAN-UE. La 11e réunion du Conseil du CPTPP et une conférence de presse ministérielle sont prévues le 27 novembre.

Signé en mars 2018 et entré en vigueur pour le Vietnam en janvier 2019, le CPTPP est un accord de libre-échange de nouvelle génération qui compte actuellement 12 membres.

Dans le cadre de sa présidence en 2026, le Vietnam s’est attaché à renforcer le consensus entre les membres et à faire progresser la coopération et la mise en œuvre de l’accord.

Lors de la 10e réunion du Conseil du CPTPP, le 26 juin, les ministres ont adopté deux déclarations conjointes consacrées respectivement à l’élargissement et à la mise en œuvre de l’accord, ainsi qu’à la sécurité énergétique et aux chaînes d’approvisionnement. Ils ont également décidé de créer un groupe de travail temporaire chargé de promouvoir un environnement commercial équitable, transparent et prévisible. Cette réunion a par ailleurs marqué la conclusion, pour l’essentiel, des négociations sur l’adhésion du Costa Rica au CPTPP.

Le Vietnam a également organisé ou coordonné cinq réunions de hauts fonctionnaires, ainsi que plusieurs réunions techniques et rencontres de comités spécialisés, afin de faciliter la mise en œuvre de l’accord et de consolider le consensus entre les membres.

Le développement des dialogues avec l’UE et l’ASEAN constitue une autre priorité de la présidence vietnamienne. Dans le prolongement des mécanismes de dialogue lancés en 2025, ces échanges visent à approfondir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre le CPTPP et ces deux partenaires majeurs.

Le Vietnam s’efforce également de renforcer la participation des entreprises. Un forum d’affaires organisé le 22 juillet à Hô Chi Minh-Ville a réuni près de 200 participants, dont 115 représentants d’entreprises et d’organisations. Au total, 53 entreprises ont participé à plus de 20 rencontres commerciales directes (B2B).

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les résultats de la présidence vietnamienne témoignent des efforts de coordination du Vietnam et de la contribution des 12 membres.

Sous le thème "Vision commune – Action commune", le Vietnam entend faire passer la coopération au sein du CPTPP du dialogue politique à des actions concrètes, au bénéfice des entreprises et des populations. -VNA