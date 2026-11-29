Alger (VNA) – Le 27 novembre, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, également accrédité au Sénégal, Vu Duy Long, et sa délégation, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow, a indiqué que la CCIAD était prête à organiser des délégations d’entreprises sénégalaises au Vietnam pour participer aux grands événements commerciaux internationaux, ainsi qu’à accueillir des délégations d’entreprises vietnamiennes au Sénégal.



Concernant la prévention des risques et l’assistance dans le règlement des litiges commerciaux, Abdoulaye Sow a recommandé aux entreprises des deux pays de bien vérifier leurs partenaires et d’examiner attentivement les clauses des contrats avant leur signature. Il a également suggéré qu’elles informent, si nécessaire, les chambres de commerce et d’industrie de leurs pays respectifs afin de bénéficier de conseils et d’un suivi dans l’exécution des accords.



Selon Abdoulaye Sow, la CCIAD et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) ont signé un accord de coopération en 2012. Les deux parties devraient réexaminer les dispositions de cet accord et procéder prochainement à sa mise à jour afin de l’adapter aux nouvelles réalités.



La partie sénégalaise a indiqué que, depuis 2022, le bureau commercial de l’ambassade du Vietnam en Algérie, également chargé du Sénégal, et la CCIAD organisaient chaque année des conférences de mise en relation commerciale en ligne, réunissant des centaines d’entreprises des deux pays. Les échanges commerciaux bilatéraux n’ont cessé de progresser, les deux pays présentant des structures d’échanges complémentaires.



Les deux parties coopèrent également activement pour accompagner les entreprises et les aider à résoudre les litiges commerciaux. Elles envisagent par ailleurs la création prochaine d’un Conseil d’affaires Sénégal-Vietnam, destiné à mettre en relation les entreprises, les associations professionnelles et les investisseurs, afin de contribuer au développement de la coopération économique et commerciale.



L’ambassadeur Vu Duy Long a salué les orientations et les projets du président de la CCIAD, tout en proposant d’élargir la coopération au-delà du commerce, notamment aux domaines de l’agriculture, des technologies et de la transformation numérique. Il a également invité la CCIAD à proposer un candidat au poste de consul honoraire du Vietnam au Sénégal, afin de promouvoir les échanges économiques, culturels et commerciaux, ainsi que de contribuer à la protection des citoyens vietnamiens.



Auparavant, dans l’après-midi du 26 novembre, heure locale, le secrétaire général du ministère sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Seydina Ababacar Sadikh Ndiaye, avait reçu l’ambassadeur Vu Duy Long et sa délégation. La rencontre s’est également déroulée en présence, côté sénégalais, du directeur du commerce intérieur et d’un conseiller technique et, côté vietnamien, du conseiller commercial et de l’attaché économique de l’ambassade. Les deux parties ont échangé sur l’état de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique et commercial.



L’ambassadeur Vu Duy Long a souligné que les deux pays avaient récemment intensifié leurs contacts de haut niveau, notamment à travers la visite au Sénégal du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, en juillet 2025, ainsi que la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en marge du Sommet de la Francophonie organisé au Cambodge en novembre 2026. En 2025, les ministères de l’Industrie et du Commerce des deux pays ont également signé un mémorandum d’entente (MoU) sur le commerce du riz, prévoyant la fourniture par le Vietnam de 100.000 tonnes de riz par an au Sénégal.



Selon les données des douanes vietnamiennes, les exportations vietnamiennes vers le Sénégal ont atteint 103,6 millions de dollars en 2025, soit une hausse de 136 % par rapport à 2024. Les principaux produits exportés étaient le riz (52,56 millions de dollars), le poivre (15,58 millions de dollars), les fruits et légumes, les confiseries, les véhicules et leurs pièces détachées, ainsi que les produits textiles et d’habillement.



Le Vietnam importe principalement du Sénégal des noix de cajou brutes, des produits de la mer et des matières premières destinées à l’alimentation animale, pour une valeur totale d’environ 50 millions de dollars. Outre les échanges commerciaux, l’ambassadeur Vu Duy Long a estimé que les deux pays devraient élargir leur coopération aux domaines industriel et agricole, notamment à la riziculture.



Le secrétaire général du ministère sénégalais de l’Industrie et du Commerce a indiqué que le Sénégal importait chaque année 1,4 million de tonnes de riz, principalement du riz 100 % brisures. Le marché sénégalais du riz est libéralisé et ouvert aux produits de tous les pays. Selon lui, pour renforcer sa présence sur ce marché, le riz vietnamien doit améliorer sa compétitivité, notamment en matière de prix, face aux produits provenant de l’Inde, du Pakistan et des États-Unis.



Le gouvernement sénégalais prend également des mesures pour encourager la production et la consommation de riz local. Dans le cadre de la mise en œuvre du MoU sur le riz, la partie sénégalaise a indiqué avoir transmis au Vietnam une liste d’importateurs de riz fiables, afin de permettre aux entreprises des deux pays de prendre contact et d’échanger sur les volumes, la qualité des produits et les modalités commerciales.



Le Sénégal a également proposé de renforcer la coopération bilatérale dans la transformation des noix de cajou, la production de coton et la riziculture sur son territoire, en vue de répondre aux besoins du marché intérieur et d’exporter vers les autres pays d’Afrique de l’Ouest.



Lors des rencontres, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations gouvernementales et d’entreprises, d’organiser des conférences et des séminaires de mise en relation commerciale, ainsi que de soutenir les entreprises dans le règlement des différends commerciaux. À cette occasion, l’ambassadeur Vu Duy Long a invité les dirigeants du ministère sénégalais de l’Industrie et du Commerce à conduire une délégation d’entreprises sénégalaises au salon Vietnam International Sourcing, organisé par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce en juin 2027 à Hô Chi Minh-Ville.



Dans le cadre de sa mission au Sénégal, le conseiller commercial Hoang Duc Nhuan a également rencontré des entreprises sénégalaises d’import-export afin de leur présenter les perspectives de coopération dans les secteurs agricole, forestier et halieutique, de s’informer des difficultés qu’elles rencontrent et de les mettre en relation avec des partenaires vietnamiens. Il les a également invitées à participer à Vietnam International Sourcing 2027.



Le représentant du bureau commercial a par ailleurs eu des entretiens avec les services des douanes du port de Dakar et un cabinet juridique afin de recueillir des informations et d’aider certaines entreprises vietnamiennes à résoudre des litiges liés à l’exécution de contrats commerciaux avec des clients sénégalais. – VNA