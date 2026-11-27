Hanoï (VNA) – Tout en maintenant une forte dynamique de croissance et en occupant une place croissante dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam s’impose comme une destination privilégiée de nombreuses entreprises européennes en Asie du Sud-Est.



Toutefois, pour préserver sa compétitivité et soutenir sa croissance à long terme, le pays doit renforcer ses capacités d’innovation et investir davantage dans la recherche et le développement (R&D), afin de passer progressivement d’un modèle de croissance essentiellement fondé sur la production à une économie à plus forte valeur ajoutée.



C’est ce qu’a estimé Jens Rübbert, directeur général et responsable régional pour l’Asie-Pacifique de la banque allemande Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) et président du Conseil d’affaires UE-ASEAN, dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Berlin.



Saluant une croissance du PIB remarquable et relativement stable, l’expert a souligné que l’économie vietnamienne, dont le PIB devrait dépasser les 600 milliards de dollars d’ici 2030 selon le Fonds monétaire international (FMI), avait connu une mutation structurelle profonde depuis les années 2000.



Alors que l’agriculture occupait autrefois une place prépondérante dans l’économie vietnamienne, l’industrialisation est aujourd’hui devenue l’un des principaux moteurs de sa croissance. Le pays est également fortement intégré au commerce mondial. Sa participation à de multiples accords de libre-échange, dont l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), a contribué à élargir ses débouchés et à renforcer sa compétitivité.



Cette évolution se reflète dans ses exportations de marchandises, qui ont presque triplé en dix ans pour atteindre 473 milliards de dollars. Alors que le textile-habillement et les téléphones figuraient auparavant parmi les principaux produits exportés, les ordinateurs, les équipements électroniques et les machines occupent une place croissante.



Le Vietnam continue par ailleurs d’attirer d’importants flux de capitaux étrangers. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les investissements enregistrés ont atteint 50,4 milliards de dollars, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) effectivement réalisés se sont élevés à 21 milliards de dollars.



Son attractivité auprès des investisseurs européens se confirme : selon l’enquête annuelle sur les perceptions et les attentes des entreprises menée par le Conseil d’affaires UE-ASEAN, 64 % des entreprises européennes interrogées souhaitent y développer leurs activités, plaçant le Vietnam en tête de leurs destinations privilégiées en Asie du Sud-Est.



Malgré les opportunités offertes par la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales et l’émergence de nouveaux moteurs de croissance comme les semi-conducteurs et l’économie numérique, le Vietnam reste confronté à des défis de taille. L’économie vietnamienne subit les effets des politiques commerciales et tarifaires américaines, reste largement dépendante des capitaux et des technologies étrangers et consacre moins de ressources à la R&D que certains autres pays de la région.



L’expert allemand a appelé le Vietnam à améliorer son cadre réglementaire, à renforcer l’efficacité de sa gouvernance et à poursuivre ses réformes. Jens Rübbert a souligné que le Vietnam avait le potentiel d’aller au-delà de son rôle de site de production alternatif dans la région. Pour exploiter ce potentiel et maintenir sa croissance à long terme, le pays doit continuer à renforcer ses capacités industrielles, développer son marché intérieur et consolider les bases de l’innovation. – VNA