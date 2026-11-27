Hanoï (VNA) – À l’occasion du 30e anniversaire du secteur boursier vietnamien, célébré vendredi matin à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a défini les grandes orientations stratégiques destinées à aligner le marché financier national sur les normes internationales et à en faire le principal canal de mobilisation de capitaux à moyen et long termes au service de l’économie.

La cérémonie marquant le 30e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur des valeurs mobilières (28 novembre 1996 – 28 novembre 2026) a réuni d’anciens et d’actuels dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement. Des représentants d’organisations financières internationales, du corps diplomatique ainsi que des agences de notation FTSE Russell et MSCI y ont également pris part.

Retraçant trois décennies d’essor depuis la création de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) par le décret n° 75/CP du 28 novembre 1996, sa présidente, Vu Thi Chân Phuong, a souligné l’expansion remarquable du marché. La capitalisation boursière des actions approche désormais les 10,8 millions de milliards de dôngs, soit plus de 82 % du PIB de 2025, avec plus de 14 millions de comptes d’investisseurs et une liquidité moyenne de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dôngs par séance. Une étape majeure a été franchie le 21 septembre 2026 avec l’intégration officielle du Vietnam aux indices mondiaux FTSE Russell.

Au nom du Parti et de l’État, le Premier ministre a remis à la SSC l’Ordre du Travail de première classe, en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans la construction d’un marché transparent et moderne et de sa contribution au reclassement du marché boursier vietnamien.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Dans son discours, le chef du gouvernement a souligné le rôle essentiel du marché boursier dans le fonctionnement de l’économie de marché à orientation socialiste. Alors que le Vietnam s’engage dans une nouvelle ère de développement et poursuit ses deux objectifs stratégiques centenaires, l’ambition d’une croissance élevée et durable exige une mobilisation massive de ressources, notamment pour les infrastructures stratégiques, les sciences et technologies, l’innovation ainsi que les transitions numérique et verte.

Le Premier ministre a appelé à dépasser le simple objectif de volume pour privilégier la qualité, la transparence et l’efficacité, sans sacrifier la stabilité à une croissance à tout prix. Il a fixé pour mission au secteur de réduire progressivement la dépendance au crédit bancaire en mobilisant environ 5,4 millions de milliards de dôngs de capitaux à moyen et long termes sur la période 2026-2030. D’ici à 2030, la capitalisation des actions devra atteindre 120 % du PIB et l’encours du marché obligataire au moins 58 % du PIB.

Pour atteindre ces objectifs, le chef du gouvernement a appelé à une réforme institutionnelle ambitieuse, fondée notamment sur la mise en œuvre effective de la loi amendée sur les valeurs mobilières et du projet de réforme globale du marché financier. Il a notamment demandé de lever les obstacles à l’accès au marché, de revoir les règles encadrant la participation des investisseurs étrangers, de développer les produits financiers verts et durables et de faciliter la cotation des entreprises privées et des entreprises à capitaux étrangers remplissant les conditions requises.

Insistant sur la nécessité de renforcer la discipline du marché, le Premier ministre a ordonné de sanctionner sévèrement les actes de fraude et de manipulation afin de garantir la protection des investisseurs. Il a également préconisé la modernisation des infrastructures de négociation, de compensation et de surveillance, conformément aux standards internationaux, ainsi que le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

La cérémonie s’est clôturée par la frappe symbolique du gong « 30 ans de confiance consolidée – vers de nouveaux sommets de développement » et le lancement officiel de deux systèmes informatiques clés de la SSC. -VNA