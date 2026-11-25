Hanoi (VNA) - Le Vietnam regroupera l’ensemble de ses actions cotées au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) d’ici à la fin de l’année 2026, à l’issue du transfert des titres actuellement inscrits au Service des transactions boursières de Hanoi (HNX), marquant une étape majeure de la restructuration de son marché financier.

Selon un avis du Service des transactions boursières du Vietnam (VNX), toutes les actions concernées du HNX entameront officiellement leur cotation sur le HoSE le 28 décembre prochain.

Cette opération s’inscrit dans un plan plus vaste visant à spécialiser les fonctions des deux places boursières, à optimiser l’organisation du marché et à renforcer l’attractivité financière du pays auprès des investisseurs nationaux et étrangers.

Introduite par le gouvernement en 2020, cette politique de restructuration prévoit de confier au HoSE la gestion des actions cotées et autres titres, tandis que le HNX se concentrera sur les produits dérivés, les obligations d’État et d’entreprises ainsi que les produits spécialisés.

Ce transfert constitue par ailleurs un volet important de la stratégie de développement du marché boursier à l’horizon 2030, approuvée par la décision n°1726/QD-TTg. Cette stratégie vise notamment à porter la capitalisation boursière à 120% du PIB d’ici 2030, à achever la classification des titres cotés en compartiments et à soutenir le passage du Vietnam du statut de marché frontière à celui de marché émergent selon les normes internationales.

Selon le HoSE, le regroupement des actions cotées au sein d’une place unique permettra d’harmoniser les mécanismes de cotation et de négociation entre les deux marchés. Cette centralisation facilitera également le travail des régulateurs pour classer les titres selon la taille et la solidité des entreprises, tout en favorisant la création d’indices de référence unifiés reflétant plus fidèlement les performances des sociétés cotées.

Parallèlement, cette restructuration permettra au HNX de recentrer ses activités sur les marchés des obligations d’État, des obligations d’entreprises, des produits dérivés ainsi que sur le marché hors cote UPCoM. Le HNX devrait également jouer un rôle moteur dans la recherche et le développement de nouveaux segments financiers, notamment un marché des crédits carbone et une plateforme de négociation dédiée au financement des start-up innovantes.

Cette consolidation devrait accroître la visibilité de la Bourse vietnamienne auprès des institutions financières et des fonds d’investissement internationaux. Les entreprises cotées devront toutefois renforcer leur gouvernance et harmoniser leurs publications financières — notamment par des rapports en anglais et l’adoption de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) — afin de répondre aux exigences croissantes des investisseurs professionnels.

Sous la supervision de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC), le VNX, le HoSE et le HNX, ainsi que le Société vietnamienne de dépôt et de compensation de valeurs (VSDC) coordonnent conjointement ce processus de transfert.

Ces organismes entendent garantir une transition objective et transparente, tout en limitant les coûts supplémentaires pour les sociétés cotées et en assurant la fluidité, la sécurité et la stabilité des opérations de marché.

La dernière séance de cotation à Hanoi des actions visées par le plan de transfert du VNX a été fixée au 23 décembre. Les échanges sur ces titres seront suspendus les 24 et 25 décembre le temps d'effectuer leur bascule technique, sans toutefois perturber le reste des transactions sur le HoSE et le HNX.

Ces valeurs feront finalement leur entrée officielle à la cote du HoSE le 28 décembre, parachevant ainsi le regroupement des actions au sein d’une place boursière unique. – VNA