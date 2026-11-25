Hanoï (VNA) – En tant que pays hôte de l’APEC 2027, le Vietnam est particulièrement bien placé pour favoriser le consensus entre les économies membres de la région Asie-Pacifique et promouvoir une coopération économique mutuellement bénéfique, a estimé Travis Mitchell, directeur exécutif de la Chambre de commerce américaine à Hô Chi Minh-Ville (AmCham), dans un entretien accordé récemment à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Il s’est dit très enthousiaste à l’idée que le Vietnam accueille l’APEC en 2027, soulignant que cet événement constituera une formidable occasion pour le pays de mettre en valeur son essor économique et les progrès accomplis depuis sa dernière organisation du Forum, en 2017. L’économie vietnamienne a profondément évolué depuis lors, avec une base industrielle manufacturière considérablement élargie, un secteur technologique en plein développement et un rôle de plus en plus important dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.



Du point de vue des entreprises américaines, il a exprimé l’espoir que l’APEC 2027 permette de renforcer la participation du secteur privé. Les entreprises américaines voient en effet d'importantes opportunités au Vietnam, non seulement en tant que plateforme de production et d’exportation, mais aussi comme un marché en pleine expansion dans les domaines des technologies, de l’énergie, de la santé, des services financiers et de nombreux autres secteurs.



Travis Mitchell a particulièrement salué les efforts déployés par le Vietnam pour attirer des investissements étrangers de haute qualité et diversifier son économie. Il a souhaité que l’APEC 2027 ouvre la voie à un dialogue substantiel entre les entreprises et les décideurs politiques, tout en témoignant de l’engagement du Vietnam en faveur d’une économie toujours plus ouverte, compétitive et axée sur l’innovation.



S’agissant des trois priorités proposées par le Vietnam pour l’APEC 2027, à savoir l’amélioration de la productivité économique, la promotion du commerce et de l’investissement régionaux, ainsi que le renforcement du dynamisme et de la résilience économiques parallèlement à l’amélioration de la qualité de vie de la population, le responsable d’AmCham a indiqué que son organisation les soutenait pleinement. Ces orientations reflètent, selon lui, de nombreuses préoccupations actuelles des entreprises américaines, notamment l’amélioration de la productivité, la facilitation des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement.



Il a souligné que le potentiel économique de la région était considérable. Selon les dernières données de l’ASEAN sur les investissements, l’Asie du Sud-Est a attiré environ 246 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) en 2025, contre une moyenne annuelle de moins de 130 milliards de dollars au cours de la décennie précédente. Les États-Unis demeurent l’un des principaux investisseurs dans l’ASEAN, avec des investissements d’environ 30 milliards de dollars en 2025.



Dans ce contexte, Travis Mitchell a particulièrement encouragé le Vietnam à mettre l’accent sur la transformation numérique, la sécurité énergétique, le développement des ressources humaines et la transparence du cadre réglementaire. Il s’agit, selon lui, de questions concrètes qui influent directement sur les décisions d’investissement des entreprises.



Il a également souhaité que l’APEC 2027 contribue à faciliter davantage les activités transfrontalières des entreprises, en particulier celles des petites et moyennes entreprises (PME). Une plus grande cohérence des réglementations, la simplification des procédures douanières et le renforcement de la connectivité numérique profiteraient aux entreprises de toute la région, a-t-il fait valoir.



Concernant la continuité entre les présidences chinoise et vietnamienne de l’APEC, il a estimé que l’essentiel était de passer des engagements de haut niveau à leur mise en œuvre concrète. L’APEC 2026 a enregistré des avancées en matière de facilitation des échanges, de renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement et de numérisation, notamment avec l’adoption du nouveau Cadre de coopération sur la numérisation du commerce pour la période 2027-2030. Le Vietnam a ainsi l’occasion de s’appuyer sur ces acquis et de promouvoir des améliorations concrètes et mesurables.



Pour les entreprises américaines, cela devrait se traduire par un environnement réglementaire plus stable et prévisible, des procédures de dédouanement plus rapides, une réduction des formalités administratives superflues et davantage de possibilités d’investissement dans les secteurs émergents.



Travis Mitchell a cité le Vietnam comme un exemple important des bénéfices que peut apporter l’intégration économique régionale. En 2025, les exportations vietnamiennes de marchandises vers les États-Unis ont atteint environ 153 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 28 % par rapport à l’année précédente.



Il a également plaidé pour une participation plus active du secteur privé à l’ensemble du processus de l’APEC, et pas uniquement pendant la Semaine des dirigeants économiques. Les entreprises américaines disposent d'une solide expérience dans les domaines des technologies, de l’industrie manufacturière de pointe, de l’énergie et de la logistique, et peuvent ainsi apporter des solutions concrètes profitant à l’ensemble de la région.



Abordant la question de la recherche du consensus entre les 21 économies membres de l’APEC, qui présentent des niveaux de développement, des priorités économiques et des intérêts différents, le directeur exécutif d’AmCham a estimé que le Vietnam était particulièrement bien placé pour assumer ce rôle. Le pays entretient des relations économiques étroites avec les États-Unis, la Chine, le Japon, la République de Corée et d’autres grandes économies membres de l’APEC, tout en étant un membre actif de l’ASEAN. Cette position lui permet d’avoir une vision approfondie et globale de la diversité des intérêts et des besoins de développement dans la région.



Selon lui, l’essentiel est de privilégier les domaines dans lesquels les économies partagent des intérêts communs. Quels que soient leur taille ou leur niveau de développement, tous les membres de l’APEC ont intérêt à rendre les échanges commerciaux plus efficaces, à consolider les chaînes d’approvisionnement, à améliorer les infrastructures et à multiplier les opportunités pour les entreprises.



Les enjeux économiques sont considérables. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’ASEAN ont, à eux seuls, atteint environ 453 milliards de dollars en 2024, témoignant de l’interconnexion croissante de leurs économies.



Travis Mitchell a également estimé que le Vietnam pouvait contribuer à dégager un consensus en encourageant une participation accrue du secteur privé. Les entreprises opérant sur différents marchés sont souvent confrontées à des défis similaires, et leurs expériences concrètes peuvent aider à identifier des solutions adaptées.



En définitive, une APEC 2027 réussie devrait, selon lui, être une occasion de renforcer la coopération, de consolider la confiance et de créer de nouvelles perspectives pour les entreprises comme pour les populations de toute la région Asie-Pacifique.- VNA

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