Hanoï (VNA) - À l'issue de la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, en Chine, le site officiel du ministère chinois du Commerce (comnews.cn), a annoncé dans un article que le Vietnam avait officiellement assumé la présidence de l'APEC pour l'année 2027.

Selon l’article, il s'agit de la troisième fois que le pays accueille ce forum, après Hanoï en 2006 et Da Nang en 2017, la Semaine des dirigeants économiques de 2027 étant prévue sur l'île de Phu Quoc.

L'article souligne que le Vietnam occupe une position stratégique au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) tout en suivant sa propre trajectoire d'ouverture et de développement. À ce titre, l'organisation de l’APEC 2027 représente non seulement une occasion privilégiée de prendre part à la gouvernance de l'Asie-Pacifique et de façonner l'agenda de coopération, mais elle insuffle également une nouvelle dynamique pour approfondir les relations pragmatiques entre la Chine et le Vietnam, tout en favorisant un essor harmonieux des économies de la région.

L'organisation de l'APEC 2027 constitue un levier déterminant pour la croissance globale et l'intégration internationale du Vietnam. D'un côté, le pays accélère la modernisation des infrastructures matérielles de Phu Quoc - sites de conférence, transports, télécommunications et capacités d'accueil - afin de rehausser ses standards en matière de gestion de grands sommets diplomatiques. De l'autre, Hanoï poursuit l'amélioration de son environnement d'affaires, réaffirmant son engagement en faveur d'une économie stable, ouverte et inclusive.

Pour les entreprises opérant au Vietnam, les réunions de l'APEC programmées en 2027 offriront une opportunité précieuse de renforcer les connexions internationales. Le calendrier dense de réunions ministérielles et de forums d'affaires offrira en outre aux entreprises vietnamiennes, notamment aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), une plateforme privilégiée pour se connecter aux acteurs régionaux et s'intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur transnationales.

Sur le plan de la coopération bilatérale, l'article rapporte que la Chine et le Vietnam sont parvenus à un consensus pour accueillir deux éditions consécutives de l'APEC, Pékin affirmant son soutien à l'organisation de nombreuses activités au Vietnam en 2027. Les deux parties ont convenu d'intensifier leurs échanges d'expériences en matière d'organisation de conférences, d'harmoniser leurs programmes et de coordonner leurs travaux au niveau des experts afin d'assurer une transition fluide et de préserver les acquis des deux sommets.

Conformément au mécanisme de continuité entre pays hôtes de l'APEC, les avancées consensuelles réalisées durant l'«Année de la Chine» en 2026 - portant notamment sur l'ouverture économique et commerciale, la connectivité, l'économie numérique et l'économie verte - continueront d'être promues et élargies par le Vietnam en 2027, garantissant ainsi la pérennité de l'agenda, la complémentarité des initiatives et le prolongement des résultats.

Dans un contexte économique mondial marqué par de profondes mutations, le Vietnam orientera son programme de 2027 vers des enjeux concrets tels que la croissance inclusive, l'innovation, la résilience des chaînes d'approvisionnement, la transition verte et l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en veillant à répondre aux attentes des économies tant développées qu'en développement.

En conclusion, l'article estime que, de Shenzhen à Phu Quoc, le flambeau de la coopération en Asie-Pacifique a été transmis sans heurts. Grâce à l'enchaînement harmonieux de ces deux éditions consécutives de l'APEC, la coopération pragmatique entre la Chine et le Vietnam devrait se renforcer et s'élever à un nouveau palier, tandis que le développement interconnecté entre l'ASEAN et l'Asie-Pacifique s'ouvrira à de nombreuses perspectives inédites. -VNA