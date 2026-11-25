Buenos Aires (VNA) – L’organisation de l’Année APEC 2027 offre au Vietnam une opportunité stratégique pour asseoir son influence régionale et accélérer sa modernisation économique, a estimé mardi un responsable associatif brésilien.



Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Amérique du Sud, Pedro de Oliveira, secrétaire général de l’Association d’amitié et de coopération Brésil-Vietnam (ABRAVIET), a souligné que le pays occupe une place clé en Asie-Pacifique, dans un contexte mondial marqué par les incertitudes économiques.



Selon lui, accueillir le Forum de coopération économique Asie-Pacifique dépassera le simple cadre diplomatique en générant des retombées concrètes sur l’économie, les infrastructures et le rayonnement international du Vietnam.



Pedro de Oliveira a notamment mis en avant la capacité du Vietnam à jouer un rôle de « pont fiable » entre les grandes puissances, favorisant le dialogue et le multilatéralisme. Le sommet permettra également de dynamiser les relations bilatérales grâce aux rencontres de haut niveau organisées en marge de l’événement.



Sur le plan économique, la visibilité offerte par l’APEC 2027 constitue un levier majeur pour attirer les investissements étrangers. Le pays pourra ainsi mettre en valeur la stabilité de son économie, la qualité de sa main-d’œuvre et son climat des affaires auprès des investisseurs internationaux, avec pour objectif de capter des capitaux dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les hautes technologies et les infrastructures.



Enfin, cet événement devrait doper le secteur touristique en renforçant l’image d’un Vietnam moderne et accueillant, les préparatifs du sommet encourageant la modernisation de l’offre hôtelière et des services destinés aux visiteurs étrangers sur le long terme.



Selon Pedro de Oliveira, l’organisation d’un événement international d’une telle envergure nécessite des investissements majeurs dans la modernisation des aéroports, des axes routiers, des télécommunications et des centres de congrès. Au-delà du sommet, ces infrastructures offriront des retombées durables en renforçant la connectivité nationale et internationale, en stimulant l’activité économique et en améliorant le quotidien des habitants.



L’APEC 2027 ouvrira également des débouchés concrets aux entreprises vietnamiennes, a-t-il poursuivi. La venue de dirigeants et de chefs d’entreprise issus des principales économies mondiales leur permettra d’élargir leurs réseaux, de nouer des partenariats et de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales, tout en dynamisant les secteurs des services, du tourisme et de l’hôtellerie.



Il a particulièrement insisté sur la possibilité pour le Vietnam de jouer un rôle moteur dans la coopération économique régionale, notamment sur des dossiers clés tels que la transition numérique, la transition énergétique et le commerce inclusif — des priorités essentielles pour la résilience et le développement durable des économies de l’APEC face aux mutations mondiales.



Pour Pedro de Oliveira, l’APEC 2027 peut ainsi devenir un véritable levier de développement pour le pays, alliant retombées diplomatiques immédiates et bénéfices économiques et structurels à long terme.



Le succès de ce sommet permettra au Vietnam de conforter son image de partenaire fiable, proactif et responsable, pleinement engagé dans le multilatéralisme, l’intégration économique régionale et le dialogue. Il donnera également une nouvelle impulsion pour diversifier ses partenariats, attirer des capitaux internationaux et renforcer son poids sur la scène mondiale. – VNA





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