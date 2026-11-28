Hanoï (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge sont convenus de renforcer l’efficacité de leurs mécanismes de coopération bilatérale, d’intensifier la mise en œuvre des accords conclus à haut niveau et de promouvoir des résultats concrets dans tous les domaines.

Cet accord a été dégagé lors d’une rencontre, le 28 novembre à Hanoï, entre le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, et son homologue cambodgien, Hun Manet, à la veille du 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).

Les deux dirigeants ont également souligné la nécessité de valoriser les complémentarités économiques, de consolider la coopération en matière de défense et de sécurité et de renforcer les liens entre les populations, contribuant ainsi à approfondir les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme entre les deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung a salué le retour de Hun Manet à Hanoï pour participer à ces deux importants rendez-vous régionaux, soulignant que sa présence contribuerait à leur succès et donnerait un nouvel élan à la coopération entre les pays de la sous-région, au service de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Il a félicité le Cambodge pour les réalisations importantes enregistrées ces derniers temps, ainsi que pour le succès de ses nombreuses activités diplomatiques, qui ont contribué à renforcer son rôle et son statut dans la région et sur la scène internationale. Il s’est dit convaincu que le pays continuerait à enregistrer de nouveaux progrès dans son processus de développement et à améliorer les conditions de vie de sa population.

De son côté, Hun Manet a exprimé sa joie d’effectuer sa deuxième visite au Vietnam et de participer à des conférences importantes en 2026. Il a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux et attentionné réservé à sa délégation, tout en saluant les résultats obtenus par le Vietnam dans son développement socio-économique. Il a souhaité plein succès aux sommets CLMV-12 et ACMECS-11 et exprimé le souhait que le Vietnam maintienne une croissance élevée, réalise les objectifs de développement fixés par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et renforce son rôle et son statut sur la scène internationale.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement continu des relations bilatérales. Les échanges réguliers de délégations et les contacts à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, ont contribué à consolider la confiance politique et les liens de solidarité entre les deux pays.

La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité continue de jouer un rôle de pilier, tandis que les relations économiques, commerciales, d’investissement et touristiques connaissent des avancées encourageantes. La coopération dans l’éducation et la formation, la culture, les échanges populaires et les relations entre les collectivités locales se développe également.

Afin d’approfondir davantage les relations bilatérales, les deux Premiers ministres ont convenu de perfectionner les mécanismes de coopération existants et d’en améliorer l’efficacité. Ils ont souligné la nécessité de renforcer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des accords et engagements conclus à haut niveau, tout en mobilisant davantage les ministères, les secteurs et les collectivités locales. L’objectif est de traduire les engagements des dirigeants des deux pays en résultats concrets.

Les deux parties ont convenu de continuer à consolider la coopération en matière de défense et de sécurité, de coordonner leurs efforts pour garantir la sécurité, la stabilité et l’ordre social dans chaque pays et de ne pas permettre à des forces hostiles d’utiliser le territoire de l’un pour mener des activités contre l’autre. Elles renforceront également leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et les escroqueries en ligne. Les deux pays poursuivront par ailleurs leur coordination dans la recherche, le rassemblement et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge au cours des différentes périodes.

Sur le plan économique, les deux dirigeants ont insisté sur l’importance de renforcer la connectivité entre les deux économies, de faciliter les échanges commerciaux, les investissements et la circulation des marchandises à travers la frontière, et de mieux exploiter les complémentarités des deux marchés. Ils ont fixé l’objectif de porter prochainement le chiffre d’affaires du commerce bilatéral à 20 milliards de dollars, tout en encourageant les entreprises des deux pays à élargir leurs activités et à développer des projets de coopération de grande envergure, mutuellement bénéfiques.

Les deux parties continueront également à promouvoir la connectivité des infrastructures de transport, en particulier les routes reliant les grands centres économiques des deux pays, à améliorer l’efficacité des postes-frontières et à développer les services logistiques. Elles entendent élargir leur coopération dans des domaines à fort potentiel tels que l’agriculture, l’énergie, les sciences et technologies et la transformation numérique.

Dans le domaine socioculturel, les deux Premiers ministres ont souligné la nécessité d’améliorer la qualité de la coopération dans l’éducation et la formation, de développer les ressources humaines et d’intensifier les échanges culturels, touristiques et populaires, notamment entre les jeunes et les collectivités locales des deux pays.

À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge, le 24 juin 1967, les deux dirigeants ont convenu de demander aux ministères, secteurs et collectivités locales des deux pays de préparer et d’organiser de manière solennelle, concrète et efficace les activités de l’« Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2027». Ces activités contribueront à sensibiliser les populations, en particulier les jeunes générations, à la signification et à l’importance des relations d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays.

Évoquant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux Premiers ministres ont convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, au sein de l’ASEAN et dans les mécanismes de coopération du Mékong. Ils ont souligné l’importance de préserver la solidarité et l’unité de l’ASEAN, de promouvoir son rôle central et de respecter les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, de la Charte de l’ASEAN et du droit international.- VNA