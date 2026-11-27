Hanoï (VNA) - Le Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, et son épouse, Alouny Kommasith, sont arrivés dans l’après-midi du 27 novembre à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam et participer aux 12e Sommets de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) et de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS-11), les 27 et 28 novembre 2026, à l’invitation de son homologue vietnamien, Le Minh Hung.

La délégation a été accueillie à l’aéroport international de Noi Bai par le ministre des Finances, Ngo Van Tuân, et la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Thi Hoang Van.

Le Premier ministre lao est accompagné de plusieurs hauts responsables, dont les vice-Premiers ministres Thongsalith Mangnomek, également ministre de l’Éducation et des Sports, Thongsavan Phomvihane, ministre des Affaires étrangères, et Santiphab Phomvihane, ministre des Finances et président du Comité de coopération Laos-Vietnam. La délégation comprend également plusieurs ministres et vice-ministres, ainsi que l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant cette visite, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a souligné que ce déplacement traduisait la volonté constante du Laos de renforcer ses relations avec le Vietnam et de promouvoir la coopération internationale.

S’agissant des relations entre le Laos et le Vietnam, cette visite réaffirmera les liens d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Elle sera également l’occasion d'examiner l’avancement de la coopération, de consolider la confiance politique et de définir clairement les orientations de coopération pour la période à venir.

S’agissant de la sous-région du Mékong, le Laos et le Vietnam sont des membres actifs du CLMV et de l’ACMECS. Cette visite sera l’occasion de renforcer la coopération entre les deux pays autour des priorités de ces deux mécanismes, notamment dans les domaines de la connectivité, de la facilitation des échanges commerciaux, du développement des ressources humaines, de la coopération numérique et du développement durable.

Elle contribuera également à renforcer le rôle du Laos en tant que pays coordinateur du secteur des transports dans le cadre du CLMV et de pays clé au sein du pilier de coopération de l’ACMECS, ainsi qu’à promouvoir une étroite coordination avec le Vietnam, qui assure la coordination des domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC), du commerce et de l’investissement et du développement des ressources humaines dans le cadre du CLMV.

Dans la perspective de la construction de la Communauté de l’ASEAN, cette visite témoigne du renforcement continu de la coopération bilatérale et sous-régionale. Le développement des relations de coopération entre le Laos et le Vietnam contribuera à réduire les écarts de développement, à renforcer la connectivité économique et à consolider la position centrale de l’ASEAN.

Vientiane espère notamment que cette visite permettra d’approfondir la confiance politique, de promouvoir une coopération concrète et de renforcer la coordination étroite entre les deux pays ainsi qu’au sein des mécanismes CLMV et ACMECS. -VNA