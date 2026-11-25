Hanoï (VNA) – Le 12e Sommet de coopération entre le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam (CLMV) et le 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS) se tiendront le 28 novembre à Hanoï, a annoncé le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

En sa qualité de président du mécanisme de coopération CLMV pour 2026, le Vietnam accueillera le 12e Sommet CLMV. Il coorganisera également, avec le Myanmar, qui assure la présidence de l’ACMECS, le 11e Sommet de ce mécanisme.



Ces deux rencontres réuniront le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, le président du Myanmar Min Aung Hlaing, le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn, ainsi que des représentants de partenaires régionaux et d’organisations internationales. -VNA