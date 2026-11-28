



La Havane (VNA) – Le Vietnam et Cuba sont convenus de renforcer leur coopération parlementaire et de traduire leurs engagements en actions concrètes, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce, de l’agriculture, de l’industrie et des biotechnologies, à l’issue de la troisième réunion de leur Comité de coopération interparlementaire, tenue du 25 au 27 novembre à La Havane.



Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la réunion, les deux parties ont salué le développement des relations de solidarité, d’amitié et de coopération spéciale entre les deux pays, ainsi que le rôle important de la coopération interparlementaire dans leur consolidation et leur approfondissement.



Elles ont réaffirmé leur détermination à préserver et à approfondir les relations bilatérales en général, et celles entre les deux organes législatifs en particulier.



La réunion a permis aux représentants des différentes commissions et instances des deux Assemblées nationales (AN) d’échanger leurs expériences sur plusieurs questions d’intérêt commun. Les discussions ont notamment porté sur l’élaboration et le perfectionnement des politiques et des lois relatives au renouvellement et à la transformation du modèle de fonctionnement des entreprises publiques dans l’économie socialiste, ainsi que sur les politiques en matière de crédit, de banque et de fiscalité.



Les participants ont également examiné les mécanismes et les politiques visant à promouvoir le développement industriel et agricole, afin de garantir la production et l’approvisionnement en denrées alimentaires. La transition énergétique durable, ainsi que les expériences en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques dans ce domaine, figuraient également parmi les sujets abordés.



Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer le partage d’informations et d’expériences en matière législative, notamment afin de lever les obstacles institutionnels et de renouveler les méthodes d’élaboration des lois. Elles ont également échangé sur les orientations de leur future coopération, conformément au protocole de coopération conclu entre les deux organes législatifs.



Elles ont estimé que cette troisième réunion constituait une avancée importante, en permettant de passer des engagements à l’action et des convergences de vues à une coordination concrète. Les deux organes législatifs entendent ainsi renforcer leur rôle dans le perfectionnement du cadre juridique, le contrôle de la mise en œuvre des accords conclus à haut niveau et la facilitation des programmes et projets de coopération prioritaires, en coordination avec les gouvernements des deux pays.



Sur le plan économique, les deux parties sont convenues de promouvoir les possibilités d’investissement, les échanges commerciaux et la coopération dans le contexte du programme de transformation économique et sociale mis en œuvre par Cuba. Elles ont notamment décidé de poursuivre l’étude et l’exploitation du potentiel de la zone spéciale de développement de Mariel, ainsi que de favoriser le lancement de nouveaux projets dans des secteurs clés tels que l’agriculture et l’agroalimentaire, l’industrie et les biotechnologies.



Les deux pays ont également convenu de faciliter les possibilités de formation et de perfectionnement professionnel dans différents domaines, au bénéfice des parlementaires et des cadres, en présentiel ou en ligne.



La délégation cubaine a exprimé sa gratitude pour la solidarité manifestée par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, notamment à travers les déclarations condamnant l’embargo imposé à Cuba et les aides accordées pour soutenir les familles cubaines face aux difficultés actuelles, dans un contexte de renforcement des mesures de pression et des sanctions.



Le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, et son homologue vietnamien, Trân Thanh Mân, ont salué les résultats de la coopération entre les deux pays et leurs organes législatifs au cours de l’année écoulée. Ils sont convenus que la quatrième réunion du Comité de coopération interparlementaire se tiendrait au Vietnam. -VNA

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