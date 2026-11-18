Manille (VNA) – Dans le cadre de ses activités à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47) à Manille, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré le 18 novembre le président du Conseil législatif du Brunei, Haji Abdul Rahman Taib.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué le développement positif des relations entre les deux pays. Il a notamment souligné que la visite d’État du sultan du Brunei au Vietnam, en décembre 2025, avait contribué à porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat global Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027 a enregistré des résultats importants, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, de la transformation des produits alimentaires halal, du tourisme et des échanges entre les populations.

À l’approche de 2027, année marquant le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 60e anniversaire du règne du sultan du Brunei, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a proposé de multiplier les échanges et les contacts à tous les niveaux et par différents canaux afin de consolider la confiance et les liens entre les deux pays.

Il a estimé que les deux pays disposaient d’un important potentiel pour développer une coopération économique concrète et efficace. Dans ce cadre, les deux organes législatifs devraient soutenir les négociations en vue de la signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération dans le secteur halal.

Le président Tran Thanh Man a par ailleurs demandé au Conseil législatif et au gouvernement du Brunei de continuer à accorder leur attention à la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans leur pays et de lui créer des conditions favorables.

De son côté, le président du Conseil législatif du Brunei, Haji Abdul Rahman Taib, a approuvé les propositions de son homologue vietnamien, estimant qu’elles correspondaient pleinement à la politique de renforcement des relations entre les deux pays et leurs organes législatifs.

Les deux dirigeants ont convenu d’intensifier la coopération parlementaire et de se soutenir mutuellement au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux. Ils ont également convenu de promouvoir les négociations en vue d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a invité son homologue brunéien à effectuer une visite au Vietnam à une date qui lui conviendra. Ce dernier a accepté l’invitation avec plaisir. -VNA