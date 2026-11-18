Manille (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le 18 novembre à Manille, aux Philippines. Cette édition est placée sous le thème « Les parlements au service d’une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les populations ».



La cérémonie était présidée par le président de la Chambre des représentants des Philippines et président de l’AIPA-47, Faustino « Bojie » G. Dy III, en présence de dirigeants parlementaires des pays membres et des parlements observateurs, de représentants des secrétariats de l’AIPA et de l’ASEAN, ainsi que d’invités et de partenaires de développement.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man assiste à la séance d’ouverture de l’AIPA-47. Photo : VNA

À cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a adressé un message à l’AIPA-47. Il a félicité les Philippines pour leur présidence de l’ASEAN en 2026 et de l’AIPA-47, saluant les résultats de la coopération régionale et l’adhésion officielle du Parlement national du Timor-Leste en tant que 11e membre de l’AIPA.



Le dirigeant vietnamien To Lam a également salué le rôle joué par l’AIPA aux côtés des gouvernements de l’ASEAN depuis près de 50 ans.



Face aux évolutions rapides et imprévisibles de la situation mondiale, le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a appelé l’ASEAN à renforcer sa solidarité, son consensus et sa coopération concrète, ainsi que la résilience de ses États membres, afin de bâtir une communauté plus soudée, innovante, résiliente et prospère.



Il a également invité l’AIPA et les parlements membres à renforcer leurs fonctions législatives, de supervision et de représentation des citoyens, tout en favorisant l’harmonisation des législations pour créer un cadre institutionnel propice à un développement inclusif et durable.



Soulignant que le développement du Vietnam était étroitement lié à la prospérité de l’ASEAN, le dirigeant vietnamien To Lam a réaffirmé la volonté de son pays de contribuer davantage aux activités de l’AIPA, en faveur d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, dynamique, innovante et centrée sur les populations.



Dans l’après-midi, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man doit participer à la première séance plénière de l’AIPA-47 et y prononcer un discours. -VNA