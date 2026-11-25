Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a exhorté mercredi 25 novembre la ville de Hanoi à stimuler le développement régional et à renforcer la compétitivité nationale en misant sur le savoir, la technologie et la créativité du peuple vietnamien.

S’exprimant devant les électeurs de dix quartiers de Hanoi, à l’issue de la deuxième session de l’Asemblée nationale de la 16e législature, il a annoncé que la délégation parlementaire de Hanoi soumettrait prochainement au gouvernement une série de recommandations sur la politique urbaine.

Il a souligné la nécessité d’évaluer la mise en œuvre de ces dispositifs en tenant compte du coût de la vie et des capacités budgétaires, afin d’élargir progressivement le cercle des bénéficiaires et d’abaisser l’âge d’accès aux allocations.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également insisté sur la nécessité d’évaluer l’application des aides sociales existantes à l’aune du coût de la vie et des capacités budgétaires de l’État pour abaisser l’âge d’accès aux allocations et d’en élargir progressivement le cercle des bénéficiaires.

Lors de cette rencontre, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et exprimé son soutien aux blessés de l’explosion survenue mardi matin 24 novembre dans la rue Nguyên Van Tuyêt, dans le quartier de Dông Da.

Le leader a également invité la ville et l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de Hanoi à revaloriser le régime de soutien et la formation professionnelle, en particulier pour les secrétaires des sections de jeunesse des groupes résidentiels.

Sur le plan administratif, il a demandé à la municipalité d’encadrer l’exploitation des biens publics par les quartiers dans le strict respect de leur vocation, tout en garantissant la transparence des partenariats, le soutien financier et technique ainsi que la protection des droits des créateurs.

Les ministères et la ville devront par ailleurs interconnecter leurs bases de données pour réutiliser les informations déjà authentifiées et sécuriser les données personnelles des citoyens. À ce titre, il a rappelé qu’il était interdit aux administrations d’exiger le renouvellement de documents d’identité ou administratifs encore valides au seul motif d’une réorganisation de l’appareil d’État, sauf disposition légale contraire.

Concernant les projets d’infrastructure, le secrétaire général et président Tô Lâm a exhorté Hanoi à préparer au plus vite le foncier et d’informer les ménages concernés par les expropriations prévues quant aux modalités et au calendrier des opérations, afin de leur permettre de réorganiser leur quotidien.

Alors que la capitale dispose désormais d’un plan directeur à l’horizon de 100 ans, il a insisté sur le fait que chaque choix d’investissement prioritaire devra impérativement prendre en compte l’intérêt général de l’ensemble de la région et du pays.

Amélioration de la qualité de vie avec le citoyen au centre des priorités

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s’exprimant devant les électeurs de dix quartiers de Hanoi, à l’issue de la deuxième session de l’Asemblée nationale de la 16e législature. . Photo: VNA

Le développement de Hanoi doit stimuler l’essor des provinces voisines et renforcer davantage la compétitivité nationale grâce au savoir, à la technologie et à la créativité des Vietnamiens, a estimé le secrétaire général et président Tô Lâm.

Il a souligné que l’expansion de la capitale devait créer de nouvelles opportunités pour l’ensemble de la région. Lors de la planification d’une périphérique ou d’une ligne de métro urbain, Hanoi doit ainsi se concerter avec les localités limitrophes afin de définir les futurs pôles industriels et de services le long de ces axes, d’harmoniser les points de connexion et de s’accorder sur le calendrier ainsi que les priorités de mise en service.

Le leader a également insisté sur la nécessité pour la ville de contribuer plus activement à la compétitivité du pays en s’appuyant sur l’innovation et la créativité des Vietnamiens. Bien que Hanoi concentre de nombreuses universités, des instituts de recherche ainsi que des ingénieurs et entrepreneurs talentueux, la mise en application industrielle et commerciale de ces travaux de recherche demeure encore trop lente, a-t-il déploré.

Pour maintenir une croissance élevée sur le long terme, il faudrait aider les entreprises à monter en gamme et garantir aux travailleurs qualifiés une rémunération à la hauteur de leurs compétences. Concernant l’artisanat traditionnel qui a forgé la réputation de Hanoi, le rapprochement entre maîtres artisans, designers et experts du marché est jugé essentiel pour accroître la valeur ajoutée des produits et permettre aux jeunes générations de vivre de leur métier.

Chaque étape du développement de la capitale doit s’accompagner d’une amélioration de la qualité de vie et préserver l’identité hanoïenne, a-t-il souligné, exigeant que les nouveaux projets résidentiels intègrent d’emblée des écoles, des dispensaires et des aires de jeux. Il a également rappelé que les habitants des zones périurbaines doivent bénéficier d’un accès à des services essentiels de qualité à proximité de leur domicile.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a déclaré que la ville devait se concerter avec les habitants avant de réhabiliter les quartiers anciens, en prêtant une attention particulière aux résidents de longue date.

Concernant le logement social, il a insisté sur la nécessité d’informer clairement les citoyens sur les critères d’attribution, l’adéquation des loyers ou des formules de location-accession avec leurs revenus, ainsi que la distance entre les nouveaux logements et leurs lieux de travail, les écoles et les hôpitaux. Enfin, il a estimé que pour assainir durablement un cours d’eau traversant plusieurs quartiers, la ville devait organiser la collecte et le traitement des eaux usées sur l’ensemble de son tracé.

Une autonomie accrue s’accompagne d’une responsabilité tout aussi grande envers la population, notamment dans la gestion du foncier et de chaque dông du budget public, a-t-il indiqué, exhortant la ville à concentrer ses capitaux sur l’achèvement des infrastructures incomplètes afin de les rendre rapidement opérationnelles.

Devant le Conseil populaire et les électeurs, les responsables des organismes maîtres d’ouvrage doivent désormais rendre des comptes précis sur l’état d’avancement des chantiers, identifier clairement les blocages, désigner les responsables chargés de les lever et fixer des échéances de mise en service, a-t-il insisté, rappelant le droit des citoyens à la transparence sur le sort des projets.

Enfin, s’agissant des locaux administratifs devenus excédentaires après la réorganisation administrative, Hanoi devra publier ses plans de réaffectation en privilégiant les besoins locaux en écoles, en structures de soins pour les personnes âgées et en équipements culturels, a-t-il conclu. – VNA