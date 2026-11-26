



Hanoï (VNA) – La coopération avec Saint-Pétersbourg occupe une place importante dans l’ensemble des relations entre le Vietnam et la Russie. Cette ville est non seulement un centre économique, scientifique et culturel majeur, mais entretient également des liens historiques et affectifs profonds avec le Vietnam. Elle figure par ailleurs parmi les entités de la Fédération de Russie les plus actives dans la coopération avec les localités vietnamiennes, a déclaré le 26 novembre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République To Lam.



En recevant le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, en visite de travail au Vietnam du 23 au 27 novembre, le dirigeant vietnamien a souligné que cette visite constituait une occasion importante de promouvoir la coopération décentralisée. Elle permet à Hanoï et à d’autres localités vietnamiennes de concrétiser, avec Saint-Pétersbourg, les accords et engagements existants à travers des projets et des actions concrets.



Ces efforts contribueront à approfondir davantage le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie, a-t-il affirmé.



Il a réaffirmé la profonde reconnaissance du Vietnam pour le soutien et l’aide précieux apportés par le peuple de l’ancienne Union soviétique, puis par celui de la Fédération de Russie, durant la lutte pour la libération nationale ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement du pays.



Le Vietnam attache constamment une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat de confiance avec la Russie, a souligné le dirigeant To Lam, saluant les résultats positifs de la coopération entre Saint-Pétersbourg et les localités vietnamiennes, notamment Hanoï.



Il a également salué l’attention particulière qu’Alexandre Beglov et les autorités de la ville accordent à la mémoire du président Hô Chi Minh, notamment à travers l’érection d’une statue du dirigeant vietnamien et la rénovation de la place qui l’entoure, devenue un lieu emblématique tant pour les habitants de Saint-Pétersbourg que pour les visiteurs vietnamiens.



Il a appelé Saint-Pétersbourg à intensifier sa coopération avec les localités vietnamiennes en tirant pleinement parti de leurs atouts respectifs et des mécanismes de coopération existants. La priorité devrait être accordée à des projets concrets et efficaces dans des domaines tels que l’économie, les sciences et les technologies, l’éducation et la formation, la santé, la culture ainsi que les échanges entre les peuples. Il a également exprimé le souhait que les autorités municipales continuent de soutenir la communauté vietnamienne et lui offrent des conditions favorables pour vivre, étudier et travailler à Saint-Pétersbourg.



De son côté, Alexandre Beglov a remercié le dirigeant vietnamien pour l’attention qu’il porte aux relations entre le Vietnam et la Russie, en particulier à la coopération entre les localités vietnamiennes et Saint-Pétersbourg.



Félicitant le Vietnam pour ses récentes réalisations socio-économiques, le gouverneur a souligné que le pays connaissait un développement économique rapide tout en accordant une grande importance à l’édification de l’État, au progrès social, à l’éducation et à la transmission des traditions patriotiques aux jeunes générations.



Évoquant ses entretiens avec des représentants de plusieurs localités vietnamiennes au cours de sa visite, Alexandre Beglov a réaffirmé que le Vietnam figurait parmi les partenaires prioritaires de Saint-Pétersbourg et s’est engagé à donner suite aux orientations et propositions formulées par le secrétaire général et président To Lam.



Il a rappelé que la ville avait donné le nom du Vietnam à un parc et organisé de nombreux forums ainsi que des semaines culturelles vietnamiennes. Rien qu’en 2025, plus de 300 activités consacrées au Vietnam y ont été organisées, témoignant de l’affection particulière que le peuple russe, notamment les habitants de Saint-Pétersbourg, porte au Vietnam et au Président Hô Chi Minh.



Saint-Pétersbourg a conclu des accords de coopération avec Hanoï et se tient prête à travailler avec la capitale vietnamienne sur divers projets, notamment dans les domaines du développement du métro et de la cybersécurité, a-t-il précisé. La ville souhaite également élargir sa coopération avec d’autres localités vietnamiennes dans les secteurs du commerce, de l’économie, du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples.



Alexandre Beglov a exprimé sa profonde gratitude pour l’attribution du titre de « Citoyen d’honneur de Hanoï ».



À l’issue de la rencontre, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre les accords de coopération signés durant la visite, de favoriser les contacts directs entre les entreprises et les investisseurs des deux pays et de promouvoir les échanges culturels ainsi que les relations entre les localités, afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.



À cette occasion, Alexandre Beglov a invité le secrétaire général et président To Lam et son épouse à se rendre de nouveau à Saint-Pétersbourg pour participer à des activités visant à renforcer les liens entre les deux pays et leurs localités respectives. -VNA

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