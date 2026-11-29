An Giang (VNA) – Dans l’après-midi du 29 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné d’une délégation des autorités centrales, a visité et inspecté plusieurs chantiers destinés à accueillir la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC 2027, dans la zone spéciale de Phu Quoc, province d’An Giang.



Le dirigeant vietnamien a notamment inspecté le projet d’agrandissement de l’aéroport international de Phu Quoc. La deuxième piste a été mise en service après environ huit mois de travaux, renforçant les capacités d’accueil de l’aéroport en vue de l’APEC 2027. Selon les données actualisées au 22 novembre, les travaux de la première phase du terminal passagers T2 sont achevés à 84,45 % et devraient prendre fin le 31 mars 2027. Le terminal VIP, destiné à accueillir les délégations de haut niveau, est achevé à 99,85 %.



Dans le sud de l’île, les travaux de construction du Centre de conférences de l’APEC 2027 sont achevés à 79,3 %. L’ensemble du complexe, comprenant également le parc de l’APEC et les infrastructures techniques, respecte le calendrier prévu et devrait être achevé le 30 juin 2027.



La première phase de la ligne de métro léger (LRT), longue d’environ 17,59 km, prévoit des rames de trois à cinq voitures et une vitesse de conception de 70 à 100 km/h. Les travaux sont achevés à 58,32 % et la mise en service est prévue le 31 octobre 2027. Cette ligne reliera l’aéroport au sud de l’île, où se tiendra la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC 2027 et où seront implantés des complexes de loisirs et de divertissement.



La province d’An Giang met actuellement en œuvre 21 projets en préparation de l’APEC 2027, dont 11 financés par des fonds publics et dix relevant de partenariats public-privé (PPP) ou d’investissements privés. Au-delà des préparatifs de l’APEC 2027, la province d’An Giang élabore des orientations stratégiques pour tirer pleinement parti de ces infrastructures après l’événement et stimuler la croissance à long terme de Phu Quoc.

Le secrétaire général du PCV et présidentn To Lam inspecte le chantier de la salle de spectacles polyvalente du complexe de conférences de l’APEC 2027. Photo : VNA

Lors de ces visites, le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a salué les efforts des entreprises de construction et des autorités locales, qui ont mobilisé des milliers d’ingénieurs, d’experts et d’ouvriers, ainsi que des centaines d’équipements spécialisés.



Saluant la détermination des équipes à travailler jour et nuit pour achever les ouvrages avant les échéances fixées, le dirigeant a appelé les parties concernées à poursuivre leurs efforts avec diligence et responsabilité, afin de répondre aux besoins de l’APEC 2027, puis de faire de Phu Quoc un important pôle de développement du Vietnam dans les années à venir.



Soulignant la nécessité de finaliser et de rendre rapidement public le plan directeur de développement à long terme de Phu Quoc, il a demandé de délimiter clairement les zones urbaines, touristiques et résidentielles, ainsi que les espaces forestiers et marins à protéger, afin d’éviter les gaspillages liés à une planification inadaptée.



À cette occasion, le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a également échangé avec le bureau d’études chargé de la conception du Centre de conférences et du théâtre de l’APEC, ainsi qu’avec le Cirque du Soleil, groupe de renommée mondiale dans le domaine des arts du spectacle, qui assurera la création et la production des spectacles sur place. – VNA