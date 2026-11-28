Hanoï (VNA) – Le 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), tenu le 28 novembre à Hanoï, a mis l’accent sur le renforcement de la connectivité sous-régionale, la mobilisation des ressources et la promotion d’un développement socio-économique intelligent et durable. En accueillant cet événement, le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la coopération entre les pays riverains du Mékong et de la construction d’une région pacifique, stable et prospère.
Créée en novembre 2003 à Bagan, au Myanmar, l’ACMECS regroupe cinq pays : le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. Ce dernier a rejoint le mécanisme en novembre 2004. Depuis plus de deux décennies, cette coopération contribue à resserrer les liens économiques et à promouvoir le développement dans la sous-région, autour de huit domaines prioritaires : le commerce et l’investissement, l’agriculture, l’industrie et l’énergie, les transports, le tourisme, le développement des ressources humaines, la santé et l’environnement.
Au fil des années, l’ACMECS a progressivement élargi ses domaines de coopération et renforcé ses liens avec les partenaires de développement. Les pays membres ont notamment accordé une attention croissante aux énergies renouvelables, à la gestion des ressources en eau, à la lutte contre la pollution atmosphérique, à l’économie et au commerce numériques, ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre la cybercriminalité.
Le Japon et la République de Corée figurent parmi les partenaires ayant apporté un soutien important à la coopération sous-régionale. Parallèlement, les pays membres poursuivent les démarches en vue de la création du Fonds de développement de l’ACMECS, auquel ils se sont engagés à contribuer. Ce fonds devrait permettre de mobiliser des ressources supplémentaires pour concrétiser les projets communs et répondre aux besoins de développement de la région.
Le Vietnam a toujours participé activement et de manière responsable à ce mécanisme. Il a notamment accueilli les 3e et 7e Sommets de l’ACMECS, respectivement en 2008 et en 2016, et contribué à promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme, des transports et de la protection de l’environnement.
Le pays a également œuvré au développement des corridors économiques, à l’amélioration des infrastructures de transport et de logistique, ainsi qu’à la facilitation des échanges commerciaux, notamment grâce au mécanisme de guichet unique et de contrôle unique aux postes-frontières. Ces initiatives visent à fluidifier la circulation des marchandises et des personnes, à réduire les coûts et à créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les populations.
Placée sous le thème « Renforcer le développement socio-économique en faveur d’une ACMECS intelligente et durable », la 11e édition du sommet a permis aux dirigeants des pays membres d’examiner les résultats de la coopération et de définir les orientations pour la période à venir.
Selon la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, les pays membres devraient accorder la priorité à trois grands axes afin de mieux exploiter le potentiel de la sous-région et de faire face aux défis communs.
Le premier consiste à renforcer la connectivité stratégique et à élargir l’espace de développement. Il s’agit notamment de promouvoir les infrastructures de transport, les échanges commerciaux et les investissements, de développer les réseaux logistiques et la transformation numérique, ainsi que d’intensifier la coopération dans le tourisme, l’éducation et les échanges entre les populations. Une meilleure connectivité contribuera à réduire les coûts, à faciliter les activités des entreprises et à renforcer les chaînes de valeur régionales.
Le deuxième axe porte sur la réponse aux défis communs, en particulier les changements climatiques, la dégradation de l’environnement et la sécurité des ressources en eau. La gestion durable et équitable des ressources du Mékong revêt une importance particulière pour les moyens de subsistance des populations, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique des pays riverains. La coopération doit donc être renforcée afin de préserver les ressources naturelles et de promouvoir un développement équilibré dans l’ensemble de la sous-région.
Le troisième axe vise à renforcer les liens entre l’ACMECS, le mécanisme de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), l’ASEAN et les partenaires internationaux, notamment les grandes économies et les institutions financières internationales. Cette approche permettra de mobiliser davantage de ressources, de tirer parti des complémentarités et de contribuer à la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, sans laisser aucun pays ni aucune population de côté.
L’organisation, au Vietnam, du 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et du 11e Sommet de l’ACMECS témoigne de la volonté du pays de contribuer activement au renforcement de la coopération régionale. Ces événements constituent également une occasion pour le Vietnam et ses partenaires de consolider la confiance, d’élargir les domaines de coopération et de promouvoir les liens économiques, commerciaux et d’investissement.
À cette occasion, le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, et les dirigeants des pays participants échangent sur les orientations et les priorités communes, dans le but de donner un nouvel élan à la coopération sous-régionale. Le Vietnam souhaite travailler en étroite coordination avec les autres membres pour approfondir les partenariats, élargir la coopération avec les partenaires extérieurs et veiller à ce que les résultats des initiatives communes bénéficient concrètement aux populations et aux entreprises.
Dans un contexte régional et international marqué par de profondes mutations et des défis de plus en plus complexes, le renforcement de la coopération au sein de l’ACMECS revêt une importance particulière. En misant sur la connectivité, les complémentarités économiques et la mobilisation des ressources, les pays membres entendent faire de la sous-région du Mékong un espace de coopération dynamique, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité communes.- VNA
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